Domenica 18 ottobre, dalle ore 9 alle 13, piazza Duomo a Tortona si trasformerà in una vera e propria cittadella della salute all’aperto grazie a “Salute e Comunità: il Villaggio del Benessere”. L’iniziativa, nata dalla sinergia tra l’ASL AL, il Comune di Tortona, la Croce Rossa Italiana, la Misericordia, la Fondazione C.I.G.N.O. Onlus, Castellazzo Soccorso, i Lions Club e l’Associazione Due Fiumi Volontariato di Protezione Civile ETS, porterà ambulatori mobili e professionisti direttamente tra i cittadini. L’obiettivo centrale della mattinata è avvicinare la sanità alla popolazione, promuovendo la prevenzione attiva e i corretti stili di vita attraverso controlli gratuiti, percorsi informativi e dimostrazioni pratiche di primo soccorso.

Controlli di base, screening visivi e prevenzione dell’epatite C

Nel corso di tutta la mattinata, il cuore della città ospiterà postazioni dedicate a test immediati e verifiche del proprio stato di salute:

misurazione dei parametri vitali e controllo della glicemia effettuati da personale qualificato;

controlli e iniziative dedicate alla salvaguardia e alla prevenzione della vista;

percorsi di contrasto all’infezione da virus dell’epatite C (HCV), con test rapidi, indicazioni sui percorsi diagnostici e dettagli sulle vaccinazioni raccomandate;

diffusione e promozione della campagna vaccinale antinfluenzale 2026-2027;

consulenze su sani stili di vita: consigli pratici su alimentazione equilibrata, corretta idratazione, attività motoria quotidiana e disassuefazione dal fumo.

Dimostrazioni di primo soccorso e il numero verde 116 117

Oltre ai percorsi di monitoraggio clinico, i volontari della Croce Rossa Italiana e delle altre associazioni di soccorso saranno a disposizione del pubblico per illustrare le manovre essenziali salva-vita:

dimostrazioni pratiche di rianimazione cardiopolmonare per adulti e bambini;

prove di corretto utilizzo del defibrillatore semiautomatico (DAE);

manovre di disostruzione delle vie aeree in caso di soffocamento;

promozione e corretta spiegazione dell’utilizzo del numero unico gratuito 116 117, il servizio telefonico di riferimento per le cure mediche non urgenti.

I soggetti coinvolti e le informazioni utili

L’evento animerà il centro storico tortonese mettendo a sistema una vasta rete di enti istituzionali, sanitari e del terzo settore:

Data e orario: domenica 18 ottobre, dalle ore 9:00 alle ore 13:00;

domenica 18 ottobre, dalle ore 9:00 alle ore 13:00; Luogo: piazza Duomo, Tortona;

piazza Duomo, Tortona; Enti e realtà partecipanti: ASL AL, Comune di Tortona, Croce Rossa Italiana Comitato di Tortona, Misericordia Tortona, Fondazione C.I.G.N.O. Onlus, Castellazzo Soccorso, Lions Club, Associazione Due Fiumi Volontariato di Protezione Civile ETS.