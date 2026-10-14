Prende il via nel migliore dei modi l’ottava edizione del Festival delle Conoscenze, promosso dalla Fondazione ACOS per la cultura e incentrato quest’anno sul suggestivo tema “Le forme della bellezza”. Dopo il grande successo e la vasta partecipazione registrati martedì 13 ottobre al Teatro Giacometti con la prima anteprima curata dalla compagnia PoEM, il percorso di avvicinamento alla rassegna entra nel vivo giovedì 15 ottobre a Novi Ligure con una giornata speciale insieme a Pietro Morello. Il celebre musicista, operatore umanitario e creator digitale incontrerà gli studenti in mattinata per poi salire sul palco del Teatro Marenco alle ore 21:00 con lo spettacolo-workshop “Musicalmente”, un appuntamento aperto a tutta la cittadinanza a ingresso gratuito per esplorare il valore della musica come veicolo di incontro e crescita.

Il successo della prima anteprima e l’arrivo di Pietro Morello

Il cammino inaugurale della manifestazione ha già scaldato i motori con una prima serata teatrale di forte impatto emotivo:

martedì 13 ottobre al Teatro Giacometti è andato in scena lo spettacolo “Meditazione sulla guerra”, portato sul palco dalla compagnia PoEM con Gabriele Vacis e Roberto Tarasco;

straordinaria partecipazione e grande entusiasmo da parte del pubblico e dei tanti studenti presenti in sala, a testimonianza della dimensione partecipativa dell’evento;

giovedì 15 ottobre, alle ore 11:00 al Teatro Giacometti, incontro mattutino di Pietro Morello dedicato alle scuole e al pubblico;

giovedì 15 ottobre, alle ore 21:00 al Teatro Marenco, spettacolo-workshop serale “Musicalmente” con Pietro Morello, incentrato sulla musica come mezzo di condivisione, espressione e scoperta.

Il programma della settimana clou tra Novi, Tortona e Ovada

Le due serate di anteprima aprono la strada alla fase centrale del Festival delle Conoscenze, che animerà il territorio dal 19 al 24 ottobre 2026:

appuntamenti ed eventi diffusi nei centri di Novi Ligure, Tortona e Ovada;

ricco calendario di conferenze e incontri pubblici a ingresso gratuito con figure di primo piano del panorama nazionale, tra cui Massimo Temporelli, Oscar Farinetti, Ludovica Cavo, Antonio Lo Campo, Riccardo Vitale, Dome Bulfaro e il Duo Pluma;

una nuova serie di laboratori didattici e formativi organizzati direttamente all’interno degli istituti scolastici.

La Fondazione ACOS per la cultura e i contatti utili

La rassegna è promossa dalla Fondazione ACOS per la cultura, fondazione di partecipazione nata dall’iniziativa del Gruppo ACOS per sostenere progetti didattici e culturali basati sul merito, sulla tutela delle risorse naturali, sull’efficienza energetica e sui valori della sostenibilità e della circolarità. Il Gruppo industriale opera nei settori dell’energia, dell’acqua, dell’ambiente e nella gestione di impianti sportivi, contando complessivamente su un organico di 385 dipendenti.

Per consultare il calendario completo delle iniziative e rimanere aggiornati sugli appuntamenti:

Sito web ufficiale: https://www.fondazioneacos.it/festivaldelleconoscenze/

https://www.fondazioneacos.it/festivaldelleconoscenze/ Email ufficio stampa Gruppo ACOS: ufficiostampa@acosspa.it