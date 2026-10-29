Il Comune di Tortona pianifica con tempestività la gestione della viabilità e della sicurezza stradale in vista dei mesi più freddi, approvando il progetto esecutivo per il servizio di sgombero neve e spargimento antigelo per le stagioni invernali 2026/2027 e 2027/2028. Il piano predisposto dal Settore Lavori Pubblici e CUC prevede un investimento complessivo di 168.639 euro, strutturato per coprire capillarmente la rete viaria urbana ed extraurbana attraverso l’affidamento a un unico operatore specializzato mediante procedura di evidenza pubblica. L’obiettivo primario dell’Amministrazione guidata dal sindaco Federico Chiodi è garantire la continuità della circolazione, prevenire la formazione di ghiaccio e tutelare l’incolumità pubblica lungo le direttrici del territorio Tortonese.

Le attività operative: strade, piazze e percorsi pedonali

L’intervento è stato strutturato su specifici settori di intervento e percorsi a priorità differenziata, modulando le azioni a seconda dell’intensità delle precipitazioni atmosferiche:

sgombero meccanico della neve lungo tutta la rete delle strade comunali;

pulizia delle piazze cittadine, con allontanamento e carico dei cumuli nevosi su autocarro per gli spazi urbani a maggior densità di traffico;

rimozione della neve e pulizia approfondita dei marciapiedi considerati a intenso passaggio pedonale;

sgombero neve negli accessi e nei cortili degli edifici pubblici e delle strutture individuate come prioritarie;

ripristino dell’agibilità dei passaggi pedonali e delle scalinate pubbliche;

trattamento preventivo e continuo con spargimento di soluzione salina antigelo su carreggiate, piazze e marciapiedi di collegamento strategico.