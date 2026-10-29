In occasione della ricorrenza dei Defunti, la comunità di Tortona si riunisce per rendere omaggio alla memoria di chi ha fatto la storia dell’Istituto Dante. Il Consiglio della Sezione del Dante ha infatti promosso una solenne messa in suffragio, che sarà celebrata mercoledì 4 novembre 2026 alle ore 17:30 all’interno della chiesa di San Michele a Tortona. La funzione religiosa sarà dedicata al ricordo di tutti gli ex allievi, i professori e i sacerdoti che nel corso degli anni hanno dedicato il proprio servizio, la propria opera e il loro impegno educativo allo storico istituto scolastico cittadino.

La celebrazione nella chiesa di San Michele

L’appuntamento liturgico raccoglie la comunità attorno al ricordo delle figure che hanno animato la scuola tortonese:

data e orario della cerimonia: mercoledì 4 novembre 2026, alle ore 17:30;

luogo della funzione religiosa: chiesa di San Michele in Tortona;

organizzazione: Consiglio della Sezione del Dante;

intenzione di preghiera: messa di suffragio in occasione della ricorrenza dei Defunti per tutti gli ex allievi, docenti e sacerdoti dell’istituto.

Il prestigio dell’istituto e la storica sede di via Giulia

La cerimonia richiama il ruolo di primo piano svolto dall’istituto all’interno della storia scolastica e cittadina del territorio Tortonese:

scuola parificata tra le più importanti e prestigiose della città per la formazione professionale di generazioni di ragionieri e geometri;

cessazione dell’attività didattica avvenuta agli albori del terzo millennio con la definitiva chiusura dei battenti;

lo storico edificio scolastico, collocato in via Giulia a brevissima distanza dal Teatro Civico, versa attualmente in condizioni precarie e non viene più utilizzato.