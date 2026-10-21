Tortona rinnova il proprio impegno nella lotta contro i tumori femminili con una serie di appuntamenti inseriti nel programma di Ottobre Rosa 2026. La Biblioteca Civica “Tommaso De Ocheda” è stata il cuore pulsante delle iniziative svoltesi nel pomeriggio di martedì 20 ottobre, ospitando l’inaugurazione della mostra artistica di Paci Fleming e un momento di approfondimento medico condotto dalla dottoressa Caterina Maconi dell’ASL AL per ribadire la fondamentale importanza della diagnosi precoce. A fare da cornice simbolica all’iniziativa, la Torre del Castello si è accesa di rosa per lanciare un chiaro messaggio di sensibilizzazione all’intera cittadinanza.

Arte e informazione medica alla Biblioteca Civica

Nel pomeriggio di martedì 20 ottobre gli spazi culturali cittadini hanno accolto due momenti distinti dedicati alla salute femminile e all’espressione artistica:

La mostra: inaugurazione dell’esposizione “L’arte naif di Paci Fleming”, allestita presso le sale della Biblioteca Civica “Tommaso De Ocheda” e visitabile dal pubblico fino a domenica 25 ottobre;

inaugurazione dell’esposizione “L’arte naif di Paci Fleming”, allestita presso le sale della Biblioteca Civica “Tommaso De Ocheda” e visitabile dal pubblico fino a domenica 25 ottobre; L’incontro di approfondimento: conferenza dal titolo “La Prevenzione è Serena – Gli screening oncologici di Prevenzione Serena”;

conferenza dal titolo “La Prevenzione è Serena – Gli screening oncologici di Prevenzione Serena”; La relazione specialistica: intervento a cura della dottoressa Caterina Maconi, responsabile del programma Prevenzione Serena dell’ASL AL, interamente focalizzato sul ruolo salvavita degli screening periodici e sui vantaggi della diagnosi precoce.

La Torre del Castello illuminata per la sensibilizzazione

L’attenzione sul tema della salute e della prevenzione ha coinvolto anche il monumento simbolo della città:

speciale accensione in rosa della Torre del Castello di Tortona, visibile a tutta la cittadinanza per l’occasione;

richiamo visivo e simbolico per diffondere una diffusa consapevolezza sull’importanza dei controlli oncologici preventivi e della tutela della salute delle donne.

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