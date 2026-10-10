Diano Marina si prepara a calcare il palcoscenico della più importante fiera italiana dedicata al turismo e alla promozione del territorio: dal 14 al 16 ottobre 2026 la città degli aranci sarà presente a Rimini al “TTG Travel Experience”. L’Amministrazione comunale schiera per l’occasione i suoi massimi rappresentanti istituzionali all’interno dello spazio condiviso con l’Agenzia Regionale per la Promozione Turistica “In Liguria”, portando all’attenzione dei buyer e degli operatori globali le bellezze del Golfo Dianese. A rendere unica e straordinariamente competitiva la presenza del comune è la disponibilità di ben due guide turistiche ufficiali, diffuse in tutta Italia e all’estero sia in lingua italiana sia in inglese, un prezioso fiore all’occhiello promozionale che pochissimi enti locali possono vantare a livello nazionale.

Una vetrina strategica per i mercati esteri

La fiera TTG Travel Experience rappresenta l’evento b2b leader in Italia per la promozione turistica mondiale, attirando ogni anno tour operator, intermediari di viaggio e buyer provenienti da decine di Paesi. Per Diano Marina si tratta di un’opportunità strategica di primissimo ordine:

visibilità diretta per l’offerta ricettiva, balneare ed escursionistica dell’intero comprensorio del Golfo Dianese;

canali di contatto privilegiati con il pubblico e gli operatori esteri, fondamentali per ampliare e destagionalizzare i flussi turistici internazionali verso la Riviera dei Fiori;

promozione coordinata all’interno dell’apposito stand curato in compartecipazione con l’Agenzia Regionale “In Liguria”.

La delegazione municipale e le guide ufficiali

A testimoniare l’importanza strategica che l’evento riveste per lo sviluppo dell’economia locale, la delegazione dianese vedrà la partecipazione diretta dei vertici dell’Amministrazione e del personale tecnico:

il Sindaco dottor Cristiano Za Garibaldi;

l’Assessore al Turismo signor Luca Spandre;

il funzionario dell’Ufficio Turismo dottor Alberto Rivera.

La città si presenta all’appuntamento forte di una marcia in più sul piano della comunicazione e dell’accoglienza: la disponibilità delle due guide ufficiali dedicate a Diano Marina, distribuite su circuiti editoriali e librari in tutta la penisola e sulle principali piattaforme online in doppia versione, italiano e inglese. Uno strumento editoriale d’eccellenza, moderno e approfondito, che permette di valorizzare spiagge, palazzi storici, itinerari ed enogastronomia, posizionando la località costiera tra le realtà più innovative e strutturate dell’offerta turistica ligure.

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