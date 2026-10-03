Piazza Duomo a Tortona si è trasformata oggi nel cuore pulsante della solidarietà cittadina in occasione della tradizionale Giornata del Volontariato, promossa dalla Consulta Associazioni Volontariato (CAV) con il patrocinio del Comune di Tortona. A inaugurare ufficialmente la manifestazione sono intervenuti il sindaco Federico Chiodi, l’assessore Giordana Tramarin e il presidente del Consiglio Comunale Giovanni Ferrari Cuniolo, che hanno voluto portare la vicinanza dell’Amministrazione a tutti coloro che offrono gratuitamente il proprio tempo a favore della città e della collettività. L’evento, intitolato “Insieme per il territorio” e aperto a tutta la cittadinanza dalle 15:00 alle 18:00 di sabato 3 ottobre, ha richiamato tantissime famiglie per valorizzare i progetti e le attività svolte quotidianamente a supporto della comunità locale.

Il percorso in piazza Duomo e le attività

L’edizione 2026 ha proposto un itinerario ricco di stimoli tra stand espositivi, tutela ambientale e momenti ricreativi per ogni fascia d’età:

stand informativi per approfondire i progetti, le attività e le iniziative di volontariato attivo;

approfondimenti dedicati alle specie caratteristiche del territorio, con consigli pratici per accudirle, rispettarle e salvaguardare l’ambiente naturale circostante;

allestimento speciale della piazza arricchito da un repertorio fotografico messo a disposizione da Progetto Ambiente Scrivia;

laboratori, giochi e animazioni per bambini e adulti realizzati con la collaborazione degli istituti scolastici locali;

intermezzi musicali a cura degli allievi dell’Istituto Comprensivo Tortona A e del Tortona B, affiancati dalle esibizioni delle associazioni Paolo Perduca, L’Estro Armonico e Lyricum.

Le associazioni e le realtà presenti

Piazza Duomo ha visto il coinvolgimento corale di un fitto tessuto di realtà del terzo settore, dell’assistenza e del soccorso:

Arcobaleno di Mirko, Percorrere aps, AID, Exago, Dor de Plai, Minifal, Cittadinanza attiva, CIF, MEIC, MOV, FAI, UNITRE, Lions;

Amici del Museo del Mare, CAI, A casa con voi, Fondazione San Martino antiusura, SIPBC, GAS, Matteo 25, AVOCATO;

Alcolisti anonimi AA, Familiari Al Anon, Oftal, AIDO, AVO, Cisom, Croce Rossa Italiana – Comitato di Tortona;

Lyricum, Associazione Enrico Cucchi, Associazione Paolo Perduca, L’Estro Armonico;

Gruppo Comunale di Protezione Civile con Ser Tortona e Bassa Valle Scrivia;

gazebo informativo del Servizio Civile Universale e InformaGiovani.

La partecipazione delle scuole

Anche il mondo della scuola e della formazione ha risposto con grande entusiasmo, fornendo un contributo fondamentale alla riuscita dell’evento grazie a:

Istituti comprensivi Tortona A e Tortona B;

Istituto ODPF San Giuseppe e Scuola dell’Infanzia Sacro Cuore;

Agenzia Formativa Santachiara e CIOFS;

studenti del Liceo Peano appartenenti al G.A.V. (Gruppo Assistenza Volontaria).

Informazioni utili e contatti

La manifestazione, a ingresso libero, ha confermato il proprio valore sociale nel diffondere la cultura della partecipazione civica (con il recupero previsto al sabato successivo in caso di eventuale maltempo). Per ulteriori informazioni e chiarimenti sulle attività della Consulta è possibile contattare gli uffici comunali al numero telefonico 0131 864208 oppure scrivere all’indirizzo email volontariato@comune.tortona.al.it.