Sette telecamere sorvegliano capillarmente la città, garantendo quotidianamente sicurezza e serenità a residenti e turisti. Nella cittadina degli aranci, che conta poco più di 5.500 abitanti, il servizio di videosorveglianza urbana rappresenta un presidio strategico fondamentale, fortemente voluto per monitorare i punti nevralgici del territorio comunale. Una presenza tecnologica costante che si affianca al controllo del territorio operato dall’Arma dei Carabinieri, presente in città con la propria stazione, consentendo alla popolazione di sentirsi protetta e tutelata in ogni momento della giornata.

Occhi elettronici sempre accesi sui punti chiave della città

La rete comunale di videosorveglianza lavora senza sosta per prevenire fenomeni di microcriminalità, atti vandalici e comportamenti contrari al decoro urbano. Per assicurare la totale e ininterrotta operatività dei dispositivi, il Comune di Diano Marina ha formalizzato tutti i passaggi gestionali necessari al regolare funzionamento delle sette postazioni distribuite sul territorio.

L’efficienza della rete di videosorveglianza si fonda su una gestione attenta e puntuale:

costante alimentazione e monitoraggio per tutte e sette le postazioni con contatori dedicati;

copertura continuativa delle immagini a supporto delle indagini e della sicurezza urbana;

integrazione strategica con l’attività di pattugliamento su strada delle Forze dell’Ordine;

tutela preventiva dei varchi di accesso alla città e delle zone a maggiore frequentazione pubblica.

L’azione del Settore Polizia Locale e la collaborazione con le forze dell’ordine

Il mantenimento in funzione dell’infrastruttura tecnologica è curato direttamente dal Settore IX – Polizia Locale e Protezione Civile del Comune di Diano Marina, sotto la guida del comandante Gabriele Degl’Innocenti. Gli uffici municipali hanno regolarizzato le forniture energetiche con la società Enel Energia SpA per garantire che nessun occhio elettronico resti privo di alimentazione, assicurando la piena copertura dei consumi registrati.

La presenza combinata degli impianti tecnologici comunali e il continuo presidio garantito dai Carabinieri della locale stazione consentono a Diano Marina di mantenere elevati standard di vivibilità e sicurezza, confermandosi una realtà a misura d’uomo in cui l’attenzione verso la tranquillità pubblica rimane una priorità costante.

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