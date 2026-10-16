Domenica 18 ottobre 2026, alle ore 18.00, la Cattedrale di Tortona ospiterà un nuovo appuntamento del Perosi Festival, la rassegna dedicata alla musica sacra e alla figura di Lorenzo Perosi, che prosegue il proprio cammino dopo il successo del concerto precedente.

Protagonista del prossimo appuntamento sarà la “Petite Messe Solennelle” di Gioachino Rossini, una delle pagine più originali e affascinanti della produzione sacra ottocentesca. Composta nel 1863, l’opera unisce la straordinaria inventiva melodica del compositore pesarese a una scrittura intima e raccolta, capace di alternare momenti di grande intensità spirituale a passaggi di raffinata eleganza musicale.

Ad interpretare la celebre composizione sarà il Coro Genova Vocal Consort, affiancato da un quartetto di solisti di particolare rilievo: Brigida Garda, soprano; Serena Veccari, mezzosoprano; Raffaele Tassone, tenore; Marco Camastra, basso.

La particolare formazione prevista da Rossini vedrà inoltre impegnati Roberto Mingarini al primo pianoforte, Massimo de Stefano al secondo pianoforte e Alex Castagneri all’harmonium, strumenti che contribuiscono in maniera decisiva alla caratteristica sonorità della Petite Messe Solennelle.

A guidare l’ensemble sarà Pier Luigi Rosso, direttore dell’esecuzione.

La scelta di proporre la Petite Messe Solennelle si inserisce pienamente nel percorso del Perosi Festival, che intende accostare la grande tradizione della musica sacra a proposte capaci di mettere in luce la ricchezza e la varietà del repertorio, mantenendo vivo il dialogo tra le grandi figure della storia della musica e la contemporaneità dell’esecuzione.

Dopo la grande risposta del pubblico al precedente appuntamento, il Festival torna dunque nella suggestiva cornice della Cattedrale di Tortona, luogo particolarmente significativo per una rassegna che pone al centro il rapporto tra musica, spiritualità e patrimonio culturale.

L’appuntamento con la “Petite Messe Solennelle” di Gioachino Rossini è per domenica 18 ottobre 2026 alle ore 18.00, nella Cattedrale di Tortona.

Un nuovo momento di incontro con la grande musica sacra, nel segno di un Festival che continua a crescere e a proporre al pubblico occasioni di ascolto, riflessione e bellezza.

Il concerto sarà a ingresso gratuito. La prenotazione non è obbligatoria, ma consigliata attraverso la piattaforma disponibile sul sito ufficiale: www.lorenzoperosi.net

Questa edizione del Perosi Festival 2026 non è solo un momento celebrativo, ma anche un segnale forte di continuità e crescita. I 70 anni dalla scomparsa di Perosi rappresentano un’occasione per riscoprire l’attualità della sua musica, mentre i 10 anni del Festival e del progetto “Tortona Città della Musica” testimoniano un percorso concreto di sviluppo culturale e territoriale. La città di Tortona si conferma così polo culturale di riferimento, capace di coniugare memoria e innovazione, tradizione e nuove generazioni, in un dialogo continuo tra passato e futuro.

Un progetto di tale respiro, frutto del Protocollo d’Intesa “Perosi 60: Tortona città della musica”, è reso possibile dal sostegno delle istituzioni e, in particolare, delle Fondazioni Bancarie: la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria che lo ha fatto suo come progetto proprio, la Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona e la Fondazione CRT.

Grazie al loro contributo strategico, tutti i concerti saranno a ingresso gratuito, per garantire un accesso aperto e inclusivo alla cultura.