In occasione di Ottobre Rosa, il mese dedicato alla sensibilizzazione sulla prevenzione dei tumori al seno, il Comune di Tortona promuove per martedì 20 ottobre un doppio appuntamento presso la Biblioteca Civica Tommaso De Ocheda in via Ammiraglio Mirabello 1. L’iniziativa coniuga la partecipazione culturale con l’informazione sanitaria attraverso l’apertura della rassegna pittorica “L’arte naif di Paci Fleming” e la conferenza specialistica “La Prevenzione è Serena – Gli screening oncologici di Prevenzione Serena”, guidata dalla dottoressa Caterina Maconi dell’ASL AL. Un evento pubblico pensato per accrescere la consapevolezza della cittadinanza sull’importanza cruciale della diagnosi precoce e per far conoscere da vicino i programmi gratuiti attivi per la tutela della salute femminile.

L’incontro sulla diagnosi precoce con Prevenzione Serena

Il momento informativo centrale del pomeriggio approfondirà l’efficacia dei percorsi di controllo periodico e il loro ruolo salvavita:

Orario e sede: martedì 20 ottobre alle ore 17:30 all’interno della sala conferenze della Biblioteca Civica;

martedì 20 ottobre alle ore 17:30 all’interno della sala conferenze della Biblioteca Civica; Titolo della conferenza: “La Prevenzione è Serena – Gli screening oncologici di Prevenzione Serena”;

“La Prevenzione è Serena – Gli screening oncologici di Prevenzione Serena”; Relatrice: dottoressa Caterina Maconi, responsabile del programma Prevenzione Serena dell’ASL AL;

dottoressa Caterina Maconi, responsabile del programma Prevenzione Serena dell’ASL AL; Temi affrontati: il valore della diagnosi tempestiva per individuare precocemente le patologie oncologiche, le opportunità cliniche garantite dalla sanità pubblica e gli strumenti concreti a disposizione delle donne per la salvaguardia del proprio benessere;

il valore della diagnosi tempestiva per individuare precocemente le patologie oncologiche, le opportunità cliniche garantite dalla sanità pubblica e gli strumenti concreti a disposizione delle donne per la salvaguardia del proprio benessere; Finalità: diffusione di informazioni corrette, trasparenti e accessibili a tutta la popolazione per favorire l’adesione consapevole agli screening.

La mostra “L’arte naif di Paci Fleming” e gli orari di apertura

La giornata vedrà anche l’avvio del percorso artistico allestito negli spazi della struttura civica:

Inaugurazione: martedì 20 ottobre alle ore 17:00;

martedì 20 ottobre alle ore 17:00; Contenuti dell’esposizione: opere dell’artista Paci Fleming contraddistinte da cromie vivaci e vedute paesaggistiche di immediata suggestione visiva;

opere dell’artista Paci Fleming contraddistinte da cromie vivaci e vedute paesaggistiche di immediata suggestione visiva; Periodo di visita: visitabile da martedì 20 fino a domenica 25 ottobre;

visitabile da martedì 20 fino a domenica 25 ottobre; Orari di accesso: mercoledì dalle 9:00 alle 14:00; giovedì e venerdì dalle 9:00 alle 18:00; sabato e domenica dalle 16:00 alle 19:00.

Patrocini istituzionali e informazioni per il pubblico

L’iniziativa si inserisce nel quadro delle campagne regionali di educazione sanitaria e prevenzione:

Patrocini: evento organizzato con il patrocinio dell’ASL AL e della Regione Piemonte, nell’ambito del programma Prevenzione Serena;

evento organizzato con il patrocinio dell’ASL AL e della Regione Piemonte, nell’ambito del programma Prevenzione Serena; Sede: Biblioteca Civica Tommaso De Ocheda, via Ammiraglio Mirabello 1, Tortona;

Biblioteca Civica Tommaso De Ocheda, via Ammiraglio Mirabello 1, Tortona; Contatti telefonici: 0131 864444;

0131 864444; Posta elettronica: biblioteca@comune.tortona.al.it.

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