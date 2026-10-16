Domenica 18 ottobre 2026 la frazione di Selvapiana, nel Comune di Fabbrica Curone, si prepara a celebrare la tradizionale Sagra della Castagna, giunta all’atteso traguardo dell’edizione “50+1”. La manifestazione, promossa e curata dal Comitato Selvapiana Eventi, animerà l’intero borgo montano per tutta la giornata con l’obiettivo di valorizzare i prodotti tipici, la cucina locale e le tradizioni dell’Appennino piemontese in una cornice di festa adatta a famiglie e visitatori. Ad arricchire l’appuntamento saranno gli stand gastronomici con le immancabili caldarroste, le bancarelle di artigianato e aziende agricole, le esibizioni di musica dal vivo dal mattino al pomeriggio e uno spettacolo dedicato all’intrattenimento di grandi e piccini.

Sapori d’autunno, caldarroste ed eccellenze del territorio

Il percorso della festa metterà al centro la convivialità e le bontà enogastronomiche tipiche della vallata:

caldarroste fumanti preparate per celebrare il profumo e la tipicità dell’autunno;

apertura degli stand gastronomici con una ricca proposta di piatti tipici, specialità locali e preparazioni del territorio;

mercatino con espositori dedicati ai prodotti artigianali, alle produzioni delle aziende agricole e a molte altre proposte commerciali e d’artigianato.

Musica dal vivo, spettacoli e animazione per tutta la giornata

Il programma di intrattenimento accompagnerà i partecipanti dal mattino fino al tardo pomeriggio con una variegata offerta artistica:

intrattenimento musicale del mattino affidato all’esibizione live della band TDK80;

spettacolo pomeridiano per tutte le età con “Il Trottolaio”, in programma a partire dalle ore 15:00;

concerto pomeridiano con la live band “Deejays in Tour” per proseguire i festeggiamenti a ritmo di musica.

Coordinate e dettagli dell’iniziativa

Tutte le informazioni utili per raggiungere e vivere l’evento autunnale:

Manifestazione: Sagra della Castagna – Edizione 50+1;

Sagra della Castagna – Edizione 50+1; Data: domenica 18 ottobre 2026;

domenica 18 ottobre 2026; Luogo: Selvapiana, frazione di Fabbrica Curone (provincia di Alessandria);

Selvapiana, frazione di Fabbrica Curone (provincia di Alessandria); Organizzazione: a cura del Comitato Selvapiana Eventi.