Il Comune di Tortona si prepara a celebrare la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate con un articolato programma di cerimonie commemorative previste per martedì 3 e mercoledì 4 novembre. Le celebrazioni, promosse in stretta collaborazione con il Gruppo Alpini di Tortona – Sezione di Alessandria e con la partecipazione attiva di AssoArma, intendono rinnovare il valore della memoria storica e rendere omaggio a tutti coloro che hanno sacrificato la vita per la Patria. I momenti solenni si apriranno nella serata di martedì con il suggestivo rito del fuoco sacro nel centro cittadino, per poi proseguire la mattina successiva con il tradizionale corteo istituzionale verso il Sacrario dei Caduti.

Martedì 3 novembre: l’accensione del fuoco sacro

Le manifestazioni prenderanno il via nella vigilia della ricorrenza con un momento di alto valore simbolico:

Ore 19.00: ritrovo in piazza del Duomo per la tradizionale cerimonia di accensione del fuoco sacro, che segna l’inizio ufficiale delle commemorazioni cittadine.

Mercoledì 4 novembre: il corteo e la cerimonia al Sacrario

La solennità del 4 novembre entrerà nel vivo al mattino con il coinvolgimento delle autorità, delle rappresentanze associative e della cittadinanza:

Ore 9.30: ritrovo in piazza del Duomo per la formazione del corteo d’onore diretto verso via Bidone;

ritrovo in piazza del Duomo per la formazione del corteo d’onore diretto verso via Bidone; Ore 9.50: inizio della cerimonia ufficiale presso il Sacrario dei Caduti;

inizio della cerimonia ufficiale presso il Sacrario dei Caduti; rito solenne dell’alzabandiera;

orazione ufficiale pronunciata dal Sindaco di Tortona, Federico Chiodi;

momento di raccoglimento, riflessione e preghiera guidato da don Claudio Baldi;

benedizione e deposizione della corona d’alloro in memoria di tutti i Caduti.