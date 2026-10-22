Il Comune di Imperia è sbarcato nel cuore delle istituzioni nazionali per illustrare la propria visione di trasporto pubblico moderno e sostenibile. Nella giornata di ieri, all’interno del Palazzo dei Gruppi Parlamentari della Camera dei Deputati a Roma, il Presidente del Consiglio comunale Simone Vassallo, intervenuto su delega del Sindaco Claudio Scajola, ha presentato il progetto pilota dedicato all’introduzione delle navette a guida autonoma. L’iniziativa si è svolta durante la seconda edizione dell'”Osservatorio sulle città” promosso dal sindacato UGL, ponendo il capoluogo ponentino al centro del dibattito italiano sulle soluzioni più innovative per la mobilità urbana.

Il progetto ligure nel cuore delle istituzioni a Roma

L’appuntamento parlamentare ha offerto una prestigiosa vetrina per mostrare le soluzioni di trasporto all’avanguardia ideate per la città:

presentazione ufficiale del piano di Trasporto Pubblico Locale improntato sulla tecnologia delle navette a guida autonoma;

rappresentanza istituzionale affidata al Presidente del Consiglio comunale, Simone Vassallo, incaricato con delega diretta dal Sindaco Claudio Scajola;

svolgimento della conferenza nella cornice istituzionale del Palazzo dei Gruppi Parlamentari della Camera dei Deputati;

inserimento della città di Imperia tra le realtà pilota nella sperimentazione di sistemi di trasporto collettivo automatizzato.

L’Osservatorio UGL e il confronto tra le città italiane

L’illustrazione del piano si è inserita in una tavola rotonda nazionale dedicata alle migliori pratiche di governo locale:

cornice dell’evento coincidente con la presentazione della seconda edizione dell'”Osservatorio sulle città”, rassegna promossa dal sindacato UGL;

partecipazione attiva al vertice di sei sindaci giunti da diverse aree geografiche della penisola;

confronto costruttivo incentrato sulla condivisione delle eccellenze territoriali e sull’individuazione di prospettive concrete per lo sviluppo futuro dei centri urbani.

La valorizzazione delle buone pratiche amministrative

A commentare il senso e l’importanza della partecipazione è stato il Presidente del Consiglio Comunale, Simone Vassallo:

«L’iniziativa dell’UGL nasce con l’obiettivo di mettere in risalto le buone pratiche amministrative già realizzate dai Comuni e di raccogliere esperienze, idee e proposte concrete per confrontarsi sui diversi territori e temi dei diversi enti locali».

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