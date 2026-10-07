Dal 9 all’11 ottobre 2026 gli spazi dell’Expo Salso di Borgo Marina a Imperia ospiteranno la seconda edizione di “Equilibrio tra corpo e mente”, il festival dedicato alla salute globale, all’armonia psicofisica e alla crescita consapevole. La manifestazione, a ingresso completamente gratuito, gode del patrocinio della Città di Imperia e dell’Asl 1 Regione Liguria ed è organizzata da Espansione di Paola Savella con la collaborazione di Bevox di Filippo Devia. Nel corso della tre giorni il pubblico potrà accedere a un fitto programma di conferenze mediche e divulgative, sessioni guidate di yoga e rilassamento, laboratori dedicati ai mandala, stand informativi di operatori olistici e spazi espositivi riservati al turismo sostenibile e ai prodotti biologici ed ecologici.

La voce delle istituzioni e degli organizzatori

A sottolineare il valore dell’iniziativa per la comunità locale è l’Assessore alle Manifestazioni del Comune di Imperia, Marcella Roggero:

«Siamo alla seconda edizione di “Equilibrio – fra corpo e mente”, un appuntamento che quest’anno cresce nei contenuti e nell’offerta, confermandosi un punto di riferimento fondamentale per la nostra comunità. Eventi come questo, patrocinati dalla Città di Imperia e dall’ASL 1 Liguria, offrono ai cittadini uno spazio prezioso di riflessione, ascolto e crescita personale».

Sull’impianto complessivo della manifestazione interviene la curatrice Paola Savella:

«La seconda edizione di Equilibrio è il sogno che continua. Il luogo ideale l’Expo Salso di Imperia per portare un evento interamente dedicato al benessere psicofisico della persona. Un fittissimo programma di incontri e convegni, una sala interamente dedicata alle pratiche gratuite, un’altra con oltre venti operatori nei diversi settori, un angolo libri, tisane, centrifughe, prodotti bio e naturali, ed ad uno spazio dedicato al Parco delle Alpi Liguri. Tema 2026 l’Officina Mandala. Un ringraziamento all’Amministrazione Comunale della Città di Imperia in primis al Sindaco Claudio Scajola e all’ASL1 di Regione Liguria per il supporto alla realizzazione dell’evento. Un evento che mi emoziona e che vuole far emozionare gli altri».

Sul fronte sanitario e della prevenzione tra le nuove generazioni, il Dott. Enrico Oliva illustra la partecipazione del sistema sanitario ligure:

«ATS Liguria è lieta di partecipare, per la seconda volta, alla 2° Edizione a Equilibrio. Partecipiamo con il team di psicologi ME-LAB, il primo centro di psicologia clinica digitale, creato da un progetto di cooperazione transfrontaliera e faremo un laboratorio con oltre 200 studenti sul tema delle connessioni consapevoli e lavoreremo con gli studenti per fare una riflessione sull’uso dei social e delle tecnologie digitali con un gruppo di tre psicologi appositamente formato per questo tipo di attività. A seguire verrà tratto anche il tema dell’ansia. Siamo contenti di partecipare in questo che è variegato con le attività cliniche tipiche di ATS Liguria».

Le aree tematiche della manifestazione

Il percorso all’interno dell’Expo Salso è articolato in diverse sezioni esperienziali:

Area Verde: presidiata dall’Ente Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri con uno stand dedicato al progetto transfrontaliero Alpimed+ Ecotour (fondi FESR del Programma Interreg Alcotra 2021-2027), volto a promuovere il turismo sostenibile CETS e la resilienza tra costa ed entroterra montano;

presidiata dall’Ente Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri con uno stand dedicato al progetto transfrontaliero Alpimed+ Ecotour (fondi FESR del Programma Interreg Alcotra 2021-2027), volto a promuovere il turismo sostenibile CETS e la resilienza tra costa ed entroterra montano; Area Operatori: punto di incontro con specialisti a disposizione per trattamenti, consulenze e prove di massaggio yoga facciale, osteopatia dei fluidi, trattamenti craniosacrali, spiritual coaching, visagismo estetico, reiki, shiatsu, riflessologia plantare, mindfulness, naturopatia, floriterapia e counseling;

punto di incontro con specialisti a disposizione per trattamenti, consulenze e prove di massaggio yoga facciale, osteopatia dei fluidi, trattamenti craniosacrali, spiritual coaching, visagismo estetico, reiki, shiatsu, riflessologia plantare, mindfulness, naturopatia, floriterapia e counseling; Officina Mandala: spazio guidato da Eva Rossi (Bliss) e Roberta Michetti (Robirò Small Lab) con sessioni creative per adulti e bambini dedicate a geometria sacra, mandala zen e metodo EvolutionMandala;

spazio guidato da Eva Rossi (Bliss) e Roberta Michetti (Robirò Small Lab) con sessioni creative per adulti e bambini dedicate a geometria sacra, mandala zen e metodo EvolutionMandala; Punto ristoro Juice e Mondo Possibile: area ristoro con estratti freschi, matcha, chai latte e caffè vietnamita, affiancata dalle degustazioni di tisane tra piante officinali a cura di MariaLuisa Boeri (Erboristeria Via 20) e dall’angolo libri curato da Cristina Pinna (L’Armadilla);

area ristoro con estratti freschi, matcha, chai latte e caffè vietnamita, affiancata dalle degustazioni di tisane tra piante officinali a cura di MariaLuisa Boeri (Erboristeria Via 20) e dall’angolo libri curato da Cristina Pinna (L’Armadilla); Area Espositiva: vendita di articoli ecologici e sostenibili, lampade di sale, incensi, rimedi naturali, cosmesi biologica, prodotti a microrganismi e abbigliamento a tecnologia F.I.R.

Il programma completo delle conferenze

La sala conferenze ospiterà una serie continuativa di interventi su salute, mente e stili di vita:

Venerdì 9 ottobre: ore 10:00: apertura con “Connessioni consapevoli: relazioni e benessere nell’era smart”, condotto dagli psicologi di ME-LAB Stefania Guasco, Marco Chiapparino, Micael Comé e Romina Mancuso con oltre 200 studenti del liceo Vieusseux, del Polo Tecnologico Imperiese e del liceo Amoretti; ore 17:00: cerimonia di inaugurazione ufficiale; ore 17:45: “Il punto dolente” con la naturopata Dalia Lottero; ore 18:30: “Perchè reagisco sempre così? Dall’emozioni alla consapevolezza” a cura di Eleonora Zoppo.

Sabato 10 ottobre: ore 10:00: incontro “L’ansia è servita. Conoscerla, riconoscerla, condividerla” con presentazione del volume di Francesco Cuniberti (SPDC Ospedale Agnelli di Pinerolo), con gli interventi dell’assessore regionale Marco Scajola, del dottor Roberto Ravera e la presentazione del progetto “Sentinelle” per la prevenzione del disagio giovanile, seguito dal talk “Un libro per Daniela” condotto da Renata Cantamessa; ore 15:00: “Introduzione al mondo onirico” con Barbara Di Blasi; ore 15:45: “Maschile e femminile: il segreto dell’armonia interiore” con Simona Dieni e Giorgio Cangelosi; ore 16:30: dialogo tra lo scrittore Simone Tempia e Renata Cantamessa da “Vita con Lloyd” a “Galà con delitto”, con l’arpa celtica di Paola Lepore e il flauto di Sabrina Bonfadelli; ore 17:45: “La visione centrale dei Chakra” a cura di Martina Ghiazza; ore 18:30: “La Mappa dell’Anima” con Stella Nazionale; ore 19:15: approfondimento sugli integratori naturali per la performance con Sandra Frattarola.

Domenica 11 ottobre: ore 11:45: “Come informare l’acqua per migliorare il proprio benessere” con Sergio De Paulis; ore 14:30: “Tecnologia a infrarossi lontani per il benessere e l’equilibrio funzionale” con Sandra Frattarola; ore 15:15: “La mappa nelle mani” a cura di Corrado Antonio Martinez; ore 16:00: “Auricoloterapia cinese: il microcosmo nell’orecchio” con Luis Pachon; ore 16:45: presentazione del volume “Riflessologia Plantare Alchemica” con Dalia Lottero; ore 17:30: “Dal fluido alla luce: il corpo come ponte tra biologia energia e coscienza” con Linda Bo; ore 18:15: presentazione del libro “Che di morte si parli” con Giulia Pia Toti.



Il calendario delle pratiche guidate e dei laboratori

La sala pratiche proporrà lezioni ed esperienze a partecipazione libera:

Venerdì 9 ottobre: ore 18:00 Anukalana yoga guidato da Roberta Sasso;

ore 18:00 Anukalana yoga guidato da Roberta Sasso; Sabato 10 ottobre: dalle 9:30 seduta di Vita Attiva e Movimento con la fisioterapista Asl 1 Francesca Ascheri; ore 11:00 Morning yoga con Martina Chalier; ore 14:30 Overtone e arti marziali con i maestri Domenico Zucco e Roberto Bulzomi (Renki Dojo); ore 15:30 Kundalini yoga con Linda Bo; ore 16:30 e 17:30 Muay Thai boran, Krabi krabong e danze sacre con Fabio Emanuele; ore 18:30 bagno di suoni con campane tibetane a cura di EmotionHouse;

dalle 9:30 seduta di Vita Attiva e Movimento con la fisioterapista Asl 1 Francesca Ascheri; ore 11:00 Morning yoga con Martina Chalier; ore 14:30 Overtone e arti marziali con i maestri Domenico Zucco e Roberto Bulzomi (Renki Dojo); ore 15:30 Kundalini yoga con Linda Bo; ore 16:30 e 17:30 Muay Thai boran, Krabi krabong e danze sacre con Fabio Emanuele; ore 18:30 bagno di suoni con campane tibetane a cura di EmotionHouse; Domenica 11 ottobre: ore 10:00 sessione di Mindfulness per genitori e insegnanti con bambini iperattivi curata da Francesca Rutigliano; ore 11:00 meditazione vocale condotta da Simona Dieni e Giorgio Cangelosi; ore 15:00 yoga posturale con Giulia Bartellone; ore 16:00 respiro consapevole con Claudia Prajna Castiglione; ore 17:00 laboratorio Mindfulness con Ondamind Aps; ore 18:00 lezione conclusiva di Yoganza con Martina Ghiazza.

Nell’adiacente Officina Mandala si alterneranno sessioni per bambini (ore 10:00 e ore 16:00 nei giorni di sabato e domenica) e laboratori tematici per adulti su geometria sacra, mandala zen e mandala del nome nelle fasce delle 11:30, 14:30 e 17:30.

Per ulteriori dettagli e chiarimenti organizzativi è possibile contattare Paola Savella al recapito telefonico 338 7338321, via mail all’indirizzo info@espansioneeventi.it oppure consultare il portale web www.espansioneeventi.it/portfolio/equilibrio/.

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