Taggia celebra la decima edizione della “Camminata tra gli Olivi”, la rassegna nazionale promossa dall’Associazione Città dell’Olio per valorizzare l’indissolubile legame tra il paesaggio rurale, la cultura dell’oliva taggiasca e le tradizioni secolari del territorio. Domenica 25 ottobre 2026, con ritrovo alle ore 9:00 in piazza Farini, cittadini e visitatori potranno prendere parte a un percorso guidato gratuito di due chilometri nel cuore del centro storico, alla scoperta di conventi monumentali, fortificazioni cinquecentesche e produzioni d’eccellenza come il Moscatello. L’appuntamento, arricchito da un focus medico sulla prevenzione curato dalla LILT e da una degustazione finale, sarà anche l’occasione per sostenere la candidatura del borgo ligure nella trasmissione televisiva di Rai 3.

Tradizione, identità e benessere: l’intervento dell’amministrazione

L’iniziativa è promossa dal settore Attività Produttive del Comune di Taggia in sinergia con la professoressa Raffaella Asdente, la LILT, il CeSVin, l’associazione L’Oro di Taggia e i Produttori del Moscatello:

«La Camminata tra gli Olivi è un’occasione per riscoprire Taggia attraverso la sua storia, i suoi luoghi e i suoi sapori – sottolinea Chiara Cerri, consigliere comunale con delega a Commercio e Cultura –. L’oliva taggiasca e l’olio sono parte della nostra identità e rappresentano un patrimonio culturale ed economico da valorizzare insieme alle altre eccellenze locali, come il Moscatello. Questa giornata ci permette di raccontare il legame tra il borgo e le sue produzioni, coinvolgendo cittadini e visitatori in un percorso di conoscenza e condivisione. Ringrazio tutte le realtà che collaborano all’iniziativa e la LILT, che anche quest’anno ci aiuterà a ricordare quanto siano importanti la prevenzione e uno stile di vita sano».

L’itinerario nel centro storico: tappe d’arte e architettura difensiva

La passeggiata culturale sarà guidata dalla professoressa Raffaella Asdente, che illustrerà i tesori artistici lungo il cammino:

Convento dei Padri Domenicani: visita guidata agli spazi accessibili del complesso, tra cui il chiostro, la sala capitolare e la Chiesa della Madonna della Misericordia; accanto all’ulivo secolare interverrà Luciano Beranger, presidente dell’associazione L’Oro di Taggia, per approfondire la storia olivicola locale;

visita guidata agli spazi accessibili del complesso, tra cui il chiostro, la sala capitolare e la Chiesa della Madonna della Misericordia; accanto all’ulivo secolare interverrà Luciano Beranger, presidente dell’associazione L’Oro di Taggia, per approfondire la storia olivicola locale; Le fortificazioni storiche: passaggio lungo via Bastioni fino a Porta Pretoria, a testimonianza delle imponenti strutture difensive erette tra il 1540 e il 1560 a protezione del borgo contro le incursioni barbaresche;

passaggio lungo via Bastioni fino a Porta Pretoria, a testimonianza delle imponenti strutture difensive erette tra il 1540 e il 1560 a protezione del borgo contro le incursioni barbaresche; Il cuore medievale: passeggiata lungo via San Dalmazzo fino a Porta di Barbarasa, ammirando case-torri, antiche botteghe artigiane, edicole votive e portali in pietra scolpiti.

Ricerca, prevenzione sanitaria con la LILT e sapori del territorio

L’ultima parte del tragitto condurrà i partecipanti nei luoghi della cultura e del benessere:

arrivo all’ex Chiesa di Santa Teresa, attuale Auditorium comunale, e visita alla biblioteca del CeSVin (Centro internazionale per lo studio della storia della vite e del vino) situata nell’antico convento annesso;

approfondimento sull’intreccio tra viticoltura e olivicoltura alla presenza del professor Alessandro Carassale, presidente del Centro, e dei rappresentanti dell’Associazione Produttori Moscatello di Taggia;

conferenza medica nell’ambito della campagna “Nastro Rosa” della LILT con la relazione del vicepresidente provinciale, dottor Claudio Battaglia, incentrata su “I segreti per vivere sano”;

momento conviviale conclusivo con degustazione di prodotti tipici offerta dall’amministrazione comunale.

Taggia in gara al “Borgo dei Borghi” su Rai 3

La giornata offrirà inoltre lo spunto per un appello a favore della visibilità nazionale della cittadina:

«Sarà inoltre l’occasione per ricordare a tutti i partecipanti che quest’anno il comune di Taggia è in gara nel programma ‘Il Borgo dei Borghi’ di Rai 3 – conclude Chiara Cerri –. Tra i 20 comuni in competizione siamo l’unica località che rappresenta la Liguria. Nelle prossime settimane la puntata dedicata al nostro borgo andrà in onda, mentre le votazioni prenderanno il via dal 21 febbraio 2027 su RaiPlay. È fondamentale farsi trovare pronti e iscriversi fin da ora a RaiPlay per sostenere il nostro borgo quando sarà il momento».

Informazioni pratiche e programma in caso di maltempo

Tutti i dettagli utili per partecipare all’appuntamento di domenica:

Data e ritrovo: domenica 25 ottobre 2026, alle ore 9:00 in piazza Farini (partenza fissata alle 9:30);

domenica 25 ottobre 2026, alle ore 9:00 in piazza Farini (partenza fissata alle 9:30); Modalità di partecipazione: evento gratuito e aperto al pubblico;

evento gratuito e aperto al pubblico; Piano alternativo in caso di maltempo: ritrovo posticipato alle ore 10:30 in via De Fornari presso l’ex Chiesa di Santa Teresa (Auditorium), dove si terranno regolarmente l’incontro con il professor Alessandro Carassale e l’intervento del dottor Claudio Battaglia;

ritrovo posticipato alle ore 10:30 in via De Fornari presso l’ex Chiesa di Santa Teresa (Auditorium), dove si terranno regolarmente l’incontro con il professor Alessandro Carassale e l’intervento del dottor Claudio Battaglia; Contatti per informazioni: Ufficio Attività Produttive del Comune di Taggia, telefono 0184 476222, indirizzo email e.menato@comune.taggia.im.it.