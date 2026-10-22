Un enigmatico filmato apparso sul canale istituzionale Facebook del Comune di Tortona ha immediatamente catturato l’attenzione e acceso il dibattito tra i cittadini. Nel breve video diffuso sulla pagina ufficiale dell’ente compare una panoramica della centralissima piazza del Duomo, accompagnata da parole che lasciano aperto ogni scenario: «Cosa sta succedendo in Piazza Duomo? Qualcosa è decisamente fuori posto. Vieni a vederlo dal vivo». L’appuntamento per risolvere il mistero è fissato per sabato 24 ottobre, dalle ore 9:00 alle 13:00. Da giornalisti conosciamo già nei dettagli di cosa si tratti, ma per rispettare la sorpresa non possiamo svelarlo in anticipo: l’invito per tutti è di presentarsi nel cuore del centro storico per toccare con mano cosa stia realmente accadendo.

Il video social e l’indizio che fa discutere

Il post comparso sulla pagina Facebook ufficiale del Comune di Tortona ha fatto rapidamente il giro del web, sollevando interrogativi e congetture tra commenti e condivisioni:

un messaggio stringato ed efficace affidato ai social per invitare la cittadinanza a guardare con occhi diversi uno dei luoghi più familiari della città;

la citazione testuale diffusa online dall’amministrazione comunale: «Cosa sta succedendo in Piazza Duomo? Qualcosa è decisamente fuori posto. Vieni a vederlo dal vivo. Sabato 24 ottobre | dalle 9:00 alle 13:00 | Tortona»;

la possibilità di visionare direttamente il singolare filmato collegandosi al link ufficiale della pagina comunale: https://www.facebook.com/comuneditortona;

una strategia visiva pensata per spingere i passanti a scrutare attentamente il selciato, gli arredi e gli scorci di piazza del Duomo alla ricerca dell’anomalia.

Perché partecipare: il riserbo e la sorpresa dal vivo

L’intera operazione punta sull’effetto sorpresa, spingendo la comunità a vivere la piazza in prima persona:

appuntamento a partecipazione libera e aperta a tutta la popolazione, alle famiglie e ai semplici curiosi;

l’invito a presentarsi di persona per osservare con i propri occhi quell’elemento inconsueto che rompe la quotidianità del salotto cittadino;

il massimo riserbo mantenuto sull’iniziativa: anche noi sappiamo esattamente di cosa si tratta, ma per non rovinare l’esperienza possiamo solo suggerirvi di non mancare;

la certezza di una mattinata diversa dal solito, concepita per coinvolgere l’intera Tortona in un momento di scoperta collettiva.

Coordinate e dettagli pratici dell’evento

Tutte le indicazioni essenziali per recarsi sul luogo e verificare cosa sia successo:

Luogo: piazza del Duomo, Tortona;

piazza del Duomo, Tortona; Giorno: sabato 24 ottobre;

sabato 24 ottobre; Fascia oraria: dalle ore 9:00 alle ore 13:00;

dalle ore 9:00 alle ore 13:00; Piattaforma di riferimento: pagina Facebook istituzionale del Comune di Tortona all’indirizzo https://www.facebook.com/comuneditortona