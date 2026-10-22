Sardigliano si prepara a celebrare uno dei prodotti più pregiati del territorio con la Fiera del Tartufo 2026, in programma domenica 25 ottobre tra le vie e le piazze del borgo. L’evento, promosso dal Comune di Sardigliano e dalla Società di Mutuo Soccorso “Pietro Isola” con il patrocinio di Regione Piemonte e Provincia di Alessandria, propone un ricco percorso dedicato al gusto e alla convivialità con la mostra mercato, il mercatino enogastronomico, giochi per i più piccoli e una vasta offerta culinaria al coperto. Un’intera giornata pensata per valorizzare le eccellenze locali e il lavoro dei tartufai, arricchita dalla premiazione del miglior esemplare, dalla lotteria e dalla musica tradizionale dei “Cuj d’ na vota…”.

Mostra mercato, bancarelle e intrattenimento per famiglie

Il paese si animerà fin dal mattino con stand espositivi e attrazioni per tutte le età:

Mostra Mercato del tartufo 2026: aperta dalle ore 10:00 alle 19:00 nei locali della S.M.S. per ammirare e acquistare i tartufi del territorio;

aperta dalle ore 10:00 alle 19:00 nei locali della S.M.S. per ammirare e acquistare i tartufi del territorio; Mercatino in piazza: allestimento in piazza Carretta con banchi dedicati ai prodotti enogastronomici e alle creazioni dell’artigianato locale;

allestimento in piazza Carretta con banchi dedicati ai prodotti enogastronomici e alle creazioni dell’artigianato locale; Spazio per i bambini: area divertimento attrezzata con giochi gonfiabili per tutta la giornata;

area divertimento attrezzata con giochi gonfiabili per tutta la giornata; Musica e folklore: esibizioni itineranti di musiche e canti popolari a cura del gruppo “Cuj d’ na vota…”.

Gastronomia d’eccellenza: street food e piatti al coperto nella Piazzetta del Gusto

L’offerta gastronomica della giornata si articola tra specialità veloci e piatti della tradizione cucinati sul momento:

Street food e sfiziosità: bruschette con uovo fritto e tartufo, gnocco fritto con prosciutto al tartufo Sabbione, frittelle calde e panisette genovesi;

bruschette con uovo fritto e tartufo, gnocco fritto con prosciutto al tartufo Sabbione, frittelle calde e panisette genovesi; Piazzetta del Gusto al coperto: servizio attivo a partire dalle ore 12:00 all’interno del cortile Maria Luisa;

servizio attivo a partire dalle ore 12:00 all’interno del cortile Maria Luisa; Menù della tradizione: stelline al tartufo Sabbione, pasta e fagioli, polenta con fonduta e tartufo, trippa con le fagiolane e dolci;

stelline al tartufo Sabbione, pasta e fagioli, polenta con fonduta e tartufo, trippa con le fagiolane e dolci; Degustazione pomeridiana: alle ore 15:30, presso i locali della S.M.S., assaggio speciale di risotto al tartufo.

Premiazione “Tuber Magnatum Pico”, lotteria e contatti utili

Il pomeriggio vedrà il momento clou dedicato ai riconoscimenti e all’assegnazione dei premi:

Premiazione ufficiale: assegnazione del riconoscimento “Tuber Magnatum Pico 2026” dedicato ai migliori esemplari presentati in fiera;

assegnazione del riconoscimento “Tuber Magnatum Pico 2026” dedicato ai migliori esemplari presentati in fiera; Lotteria dei Tartufi: estrazione dei biglietti vincenti con tartufi bianchi assegnati al primo e al secondo premio, e tartufi neri per il terzo premio;

estrazione dei biglietti vincenti con tartufi bianchi assegnati al primo e al secondo premio, e tartufi neri per il terzo premio; Enti promotori e collaborazioni: manifestazione curata dal Comune di Sardigliano e dalla S.M.S. “Pietro Isola”, con la partecipazione dell’Associazione Tartufai Sardigliano Sant’Agata Fossili, del Distretto del Novese e di Libarna Arteventi, con il sostegno dello sponsor ufficiale Sabbione 1920;

manifestazione curata dal Comune di Sardigliano e dalla S.M.S. “Pietro Isola”, con la partecipazione dell’Associazione Tartufai Sardigliano Sant’Agata Fossili, del Distretto del Novese e di Libarna Arteventi, con il sostegno dello sponsor ufficiale Sabbione 1920; Patrocini istituzionali: Regione Piemonte e Provincia di Alessandria;

Regione Piemonte e Provincia di Alessandria; Recapiti per informazioni: Comune di Sardigliano ai numeri di telefono 0143.49000, 335.6899351 e 348.2219474.