Prosegue l’impegno dell’Amministrazione comunale di Diano Marina per garantire la piena sicurezza della viabilità e il decoro delle strade cittadine. Il Settore Polizia Locale e Protezione Civile, guidato dal comandante Gabriele Degl’Innocenti, ha disposto l’acquisto di nuove scorte di materiali omologati e certificati per assicurare la continuità degli interventi manutentivi fino alla fine dell’anno. Le operazioni, realizzate direttamente sul campo dal personale operaio del Comune, riguarderanno sia il rifacimento della segnaletica orizzontale sia il posizionamento e l’adeguamento dei cartelli verticali, assicurando interventi tempestivi ed efficaci su tutto il territorio comunale.

Gli interventi sulla viabilità e il lavoro della squadra operaia

Il provvedimento dà continuità ai numerosi cantieri e ripristini già effettuati nei mesi scorsi, con l’obiettivo di rispondere rapidamente alle necessità del traffico e dei pedoni:

ritinteggiatura e tracciatura della segnaletica orizzontale su asfalto nei punti viari maggiormente sollecitati;

installazione, integrazione e ricollocazione di cartelli stradali verticali, sia per la viabilità permanente sia per modifiche provvisorie legate a eventi o cantieri;

esecuzione diretta e puntuale delle lavorazioni a cura della squadra del personale operaio del Comune;

copertura del fabbisogno di materiali per garantire interventi immediati e costanti fino al 31 dicembre 2026.

Materiali certificati e scelta del fornitore di prossimità

La determinazione adottata dal comando di Polizia Locale ha individuato le modalità operative per reperire tempestivamente le componenti necessarie:

acquisto dei prodotti specialistici presso la ditta “Il Giardino dell’Edilizia”, attiva in via Rue Belle a Diano Castello;

fornitore confermato in virtù della vicinanza logistica all’ente e della consolidata qualità dei materiali forniti nelle precedenti occasioni;

impiego esclusivo di dispositivi e vernici omologati secondo le normative di settore, a garanzia di sicurezza e visibilità duratura nel tempo per gli utenti della strada.

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