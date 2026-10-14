Pomeriggio speciale all’insegna della serenità, della condivisione e del contatto con la natura per i ragazzi del MiniFal, che giovedì 8 ottobre sono stati protagonisti di una splendida esperienza all’aria aperta presso la Tenuta Ritiro della famiglia Acerbi a Gavazzana. L’iniziativa, promossa e curata dal Lions Club Tortona Castello, ha regalato ai giovani assistiti dall’associazione guidata da Pier Giorgio Pacquola un’autentica immersione tra animali, filari di vite e la magia del territorio. L’appuntamento ha avuto il suo momento centrale in un affascinante percorso dedicato all’apicoltura guidato da Giacomo Acerbi, per poi concludersi festosamente con una ricca merenda condivisa.

Il mondo delle api svelato con l’arnia didattica

Il momento cardine della giornata ha visto i ragazzi cimentarsi nella scoperta da vicino dei segreti della natura:

viaggio alla scoperta delle api condotto con grande passione e competenza dall’esperto e stimato apicoltore Giacomo Acerbi;

spiegazione approfondita dell’incredibile organizzazione sociale e gerarchica dell’alveare attraverso l’impiego di un’arnia didattica;

valorizzazione del ruolo fondamentale e vitale che questi insetti impollinatori svolgono per l’equilibrio dell’ecosistema.

Una terapia a cielo aperto tra gli animali della tenuta

Il parco della tenuta di Gavazzana si è trasformato per l’occasione in una cornice terapeutica all’aperto, offrendo stimoli ed emozioni a tutti i partecipanti:

atmosfera distesa e profondamente inclusiva favorita dall’incontro ravvicinato con la fauna ospitata nella struttura;

momenti di interazione con l’asinello, i gufi, i cani e i pappagallini presenti nel parco;

passeggiata tra i filari di vite e le bellezze paesaggistiche dell’ambiente circostante;

golosa merenda finale all’aria aperta che ha sigillato in allegria la riuscita dell’evento.

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