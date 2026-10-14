Il Consiglio comunale di Novi Ligure si è riunito nella serata di lunedì 12 ottobre 2026 affrontando passaggi cruciali per il tessuto sociale, urbanistico ed economico della città. La seduta si è aperta con l’annuncio del sindaco Rocchino Muliere sulla convocazione di un’assemblea aperta dedicata alla crisi dell’ex Ilva, fissata per lunedì 26 ottobre alle ore 21 presso il Museo dei Campionissimi. Nel corso dei lavori l’aula ha approvato all’unanimità la mozione sulla rigenerazione strategica di corso Marenco, discusso gli interventi su sicurezza e decoro per il parcheggio Movicentro e Parco Castello, concludendo con il via libera alla decima variazione al bilancio di previsione per sbloccare investimenti diffusi sul territorio.

Crisi ex Ilva: convocato il Consiglio aperto al Museo dei Campionissimi

L’avvio dei lavori consiliari è stato scandito dalle comunicazioni del primo cittadino Rocchino Muliere, che ha formalizzato la data dell’assemblea straordinaria concordata con la conferenza dei capigruppo:

convocazione fissata per lunedì 26 ottobre alle ore 21 presso gli spazi del Museo dei Campionissimi;

scelta del calendario mirata ad analizzare i riscontri di due passaggi determinanti: la pronuncia della Corte di Cassazione sul decreto della Corte d’Appello di Milano relativo agli altiforni di Taranto e il tavolo di crisi convocato dalla Regione Piemonte per il 21 ottobre a Torino;

estensione dell’invito ai lavoratori dello stabilimento, alle organizzazioni sindacali, ai rappresentanti di Parlamento, Regione e Provincia, insieme a tutti i sindaci del territorio novese.

Mozioni e interpellanze: intesa su corso Marenco, CSP e scuola Garibaldi

Il confronto politico ha visto una convergenza su temi legati all’assetto urbano e all’istruzione cittadina:

ritirata l’interpellanza del gruppo Lega Lavoriamo per Novi sulla convenzione CSP, destinata a un approfondimento nella specifica commissione consiliare con l’audizione della dottoressa Carbone;

ritirata dalla Lega anche la mozione sull’intitolazione della scuola “Garibaldi” a Lina Borgo Genna: l’iniziativa, sostenuta da tutte le compagini politiche, passa ora al vaglio della neo-costituita Commissione Toponomastica;

approvazione unanime della mozione presentata dal capogruppo del Movimento 5 Stelle, Paolo Coscia, sul piano di riqualificazione di corso Marenco;

valorizzazione dell’arteria come snodo fondamentale di rigenerazione urbana tra il centro storico, la stazione ferroviaria e le aree di sosta;

attivazione del confronto tecnico-istituzionale tramite lo strumento del “Fuori Consiglio”, con il coinvolgimento di amministratori, tecnici interni, progettisti ed esperti esterni;

attenzione agli standard qualitativi e ambientali nella gara con offerta economicamente più vantaggiosa, recependo la piena disponibilità del vicesindaco Simone Tedeschi e dell’Amministrazione pur salvaguardando la scadenza perentoria regionale del 31 dicembre per l’avvio tempestivo dei cantieri.

Il punto su Movicentro e Parco Castello: decoro, controlli e telecamere

La seduta è proseguita con l’esame di due interrogazioni illustrate dalla capogruppo di Forza Italia, Maria Rosa Porta, riguardanti la vivibilità di specifiche aree urbane:

Movicentro: a fronte dei rilievi su servizi igienici, ascensori e sicurezza notturna, il vicesindaco Simone Tedeschi ha ripercorso le misure già introdotte, tra cui pulizia straordinaria, chiusura del sottoscala per impedire bivacchi, tinteggiatura delle scalinate e pattugliamenti giornalieri di Polizia Locale e vigilanza privata, evidenziando la crescita degli incassi, il taglio delle tariffe dell’abbonamento annuale e l’imminente bando di novembre per l’esternalizzazione gestionale;

a fronte dei rilievi su servizi igienici, ascensori e sicurezza notturna, il vicesindaco Simone Tedeschi ha ripercorso le misure già introdotte, tra cui pulizia straordinaria, chiusura del sottoscala per impedire bivacchi, tinteggiatura delle scalinate e pattugliamenti giornalieri di Polizia Locale e vigilanza privata, evidenziando la crescita degli incassi, il taglio delle tariffe dell’abbonamento annuale e l’imminente bando di novembre per l’esternalizzazione gestionale; Parco Castello: in risposta alle richieste di videosorveglianza e controllo sui monopattini, Tedeschi ha annunciato il completamento del primo lotto per l’attivazione di nove nuove telecamere e l’avvio della coprogettazione sociale che affiderà la manutenzione delle aree verdi e il bar a una cooperativa impegnata nell’inserimento lavorativo e nell’autonomia di ragazzi con disabilità.

Variazione di bilancio: risorse per scuole, patrimonio e servizi sociali

La manovra finanziaria, illustrata dall’assessora al Bilancio Carlotta Carraturo, ha ottenuto il voto favorevole della maggioranza con 11 voti a favore, 3 contrari (i consiglieri Porta, Poletto e Dolcino) e l’astensione del consigliere Coscia:

coperture alimentate da entrate ordinarie e straordinarie, tra cui la vittoria nella vertenza legale contro il Ministero dell’Economia e delle Finanze, conguagli statali, avanzo accantonato, proventi del codice della strada e ripresa dei dividendi della società partecipata ACOS;

stanziamenti destinati al rinnovo del contratto collettivo nazionale e ai relativi arretrati del personale dipendente del comparto enti locali;

interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su verde pubblico, mezzi comunali di servizio, pubblica illuminazione, plessi scolastici, reti idriche e patrimonio edilizio municipale;

risorse a supporto della riqualificazione di corso Marenco, dell’ammodernamento di Galleria Perelli, del completamento del tetto al centro Caritas di corso Piave e dei nuovi piani di asfaltatura stradale;

potenziamento delle iniziative per il commercio, le festività natalizie, il Museo dei Campionissimi, le attività giovanili, lo sport, le associazioni locali, la biblioteca civica e il Teatro Giacometti;

fondi per il welfare locale, con priorità all’assistenza per l’autonomia scolastica e ai servizi di tutela a supporto delle persone con disabilità.

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