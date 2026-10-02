Una svolta storica nelle procedure di reclutamento dell’Arma dei Carabinieri apre inedite opportunità professionali per i giovani con un percorso universitario alle spalle. È stato infatti pubblicato online il primo concorso straordinario nella storia dell’Istituzione espressamente dedicato a candidati in possesso di diploma di laurea, finalizzato all’arruolamento di 400 allievi Marescialli. La selezione straordinaria punta a valorizzare le competenze accademiche in ambito scientifico, umanistico, sanitario e ambientale mettendole al servizio della collettività, consentendo ai vincitori di accedere direttamente al ruolo con la nomina di Marescialli in ferma volontaria dopo un periodo formativo specialistico di almeno sei mesi.

Una novità assoluta: la laurea per diventare Maresciallo

L’iniziativa rappresenta una vera e propria novità nei canali di accesso alla Benemerita. Per la prima volta, infatti, il bando si rivolge in maniera esclusiva a cittadini laureati, con l’intento di arricchire i ranghi dell’Arma con profili accademici qualificati.

I candidati selezionati intraprenderanno un percorso di qualificazione professionale e militare di elevato profilo, progettato per favorire la continua acquisizione di abilità operative avanzate e la piena autorealizzazione personale all’interno dei diversi reparti territoriali e specialistici.

Requisiti di partecipazione e titoli accademici

Possono prendere parte alla procedura selettiva i cittadini che presentano i seguenti requisiti fondamentali:

cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;

età non superiore al giorno di compimento del 28° anno di età;

possesso di un titolo di laurea rientrante tra quelli specificati nella tabella allegata al bando nelle quattro macro-aree individuate: scientifica, umanistica, sanitaria o ambientale.

Le prove concorsuali previste

L’iter di selezione si articolerà attraverso una serie di passaggi valutativi mirati ad accertare la preparazione teorica e l’idoneità psico-fisica dei candidati:

eventuale prova preliminare;

prova scritta di conoscenza della lingua italiana o tedesca;

prova di efficienza fisica;

accertamenti psico-fisici e attitudinali;

prova orale finale;

valutazione complessiva dei titoli di merito.

Modalità e termini per la domanda telematica

Gli aspiranti allievi Marescialli devono inviare la propria candidatura esclusivamente per via telematica entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione del bando.

La procedura di iscrizione è attiva sul portale istituzionale www.carabinieri.it, accedendo all’apposita sezione dedicata ai concorsi pubblici e seguendo le istruzioni guidate per la compilazione della domanda.

Vuoi ricevere la app gratuita di Oggi Cronaca direttamente sul tuo smartphone? Ti basta rispondere “Sì” alla richiesta di attivazione delle notifiche per avere Oggi Cronaca sempre con te. Poi basterà cliccarci sopra per essere indirizzato direttamente alla Home del giornale. Se ce l’hai già, grazie per essere dei nostri!