Il Comune di Diano Marina assicura la piena continuità nella tutela e nella cura del proprio patrimonio botanico e ambientale, formalizzando l’affidamento quinquennale del servizio di manutenzione del verde pubblico urbano orizzontale e verticale alla società in house Gestioni Municipali S.p.A. Il provvedimento, adottato dal Settore Lavori Pubblici, Manutenzione, Ambiente, Demanio e Patrimonio, garantisce la prosecuzione immediata delle attività a partire dal 1° ottobre 2026 e fino al 30 settembre 2031. Una scelta strategica mirata a preservare il decoro urbano, la salute delle alberature e la sicurezza di parchi e giardini comunali attraverso la gestione diretta della partecipata cittadina.

Il passaggio di consegne e la continuità del servizio

La determinazione municipale arriva in concomitanza con la naturale scadenza del precedente contratto, avvenuta il 30 settembre 2026. Per scongiurare interruzioni in un ambito essenziale per la vivibilità e l’immagine turistica della città, gli uffici comunali hanno perfezionato l’iter avviato con l’approvazione del progetto tecnico da parte della Giunta e con il via libera del Consiglio Comunale.

Il nuovo incarico prevede un piano coordinato di interventi su tutta la vegetazione pubblica cittadina:

la cura e la sfalciatura ordinaria e straordinaria di parchi, giardini e aiuole comunali (verde orizzontale);

gli interventi di potatura, sagomatura, censimento e messa in sicurezza del patrimonio arboreo e delle palme (verde verticale);

la gestione delle aree verdi scolastiche e delle fasce di rispetto stradali lungo tutto il territorio comunale.

L’iter formale e il via libera dell’Autorità Anticorruzione

La procedura si è sviluppata nel pieno rispetto della normativa nazionale sui servizi pubblici locali e sui contratti in house. Come previsto dalla legge, gli atti deliberativi e la dettagliata relazione illustrativa sono stati pubblicati sul portale istituzionale dell’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione). Trascorsi i sessanta giorni di legge senza alcuna osservazione o rilievo da parte dell’Autorità, il Comune ha proceduto all’attivazione operativa del contratto a favore della società con sede in piazza Martiri della Libertà 1.

La gestione tecnica e la durata fino al 2031

L’atto è stato siglato dalla responsabile del Settore Lavori Pubblici, l’ingegner Elena Muscarella, consentendo alla società in house di avviare immediatamente i primi interventi autunnali su piante e manti erbosi. La convenzione legherà il Comune di Diano Marina e Gestioni Municipali S.p.A. per i prossimi cinque anni, fino all’autunno del 2031, garantendo una programmazione a lungo termine delle manutenzioni e del verde cittadino.