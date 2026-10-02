Il Comune di Diano Marina ha dato il via formale all’aggiornamento annuale dell’Albo unico delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale. Con un apposito avviso pubblico firmato dal sindaco Cristiano Za Garibaldi a partire dal 1° ottobre 2026, l’Amministrazione comunale invita tutti i residenti interessati a presentare la propria candidatura per poter svolgere questo fondamentale servizio civico durante le consultazioni elettorali. Per accedere all’elenco ufficiale è necessario essere elettori del Comune, aver adempiuto agli obblighi scolastici e inviare formale istanza entro il termine ultimo del 30 novembre.

Requisiti di ammissione e titoli necessari

L’iscrizione nell’albo comunale rappresenta il passaggio propedeutico indispensabile per poter essere nominati ai seggi elettorali in occasione delle future votazioni. Possono avanzare richiesta tutti i cittadini che rispondano a precise condizioni:

essere elettori ed elettrici iscritti nelle liste elettorali del Comune di Diano Marina;

aver assolto gli obblighi scolastici ed essere in possesso, come requisito minimo, del titolo di studio della scuola dell’obbligo;

non appartenere a una delle categorie per le quali la legge prevede specifica incompatibilità.

Le categorie escluse dalla funzione di scrutatore

In conformità con il quadro normativo statale che regola lo svolgimento delle elezioni, sono espressamente esclusi dalle funzioni di scrutatore di ufficio elettorale di sezione:

i dipendenti in servizio presso i Ministeri dell’Interno, delle Poste e delle Telecomunicazioni e dei Trasporti;

gli appartenenti alle Forze Armate in servizio attivo;

i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;

i segretari comunali e tutti i dipendenti del Comune che prestano servizio, o sono comandati a farlo, presso gli uffici elettorali municipali;

i candidati alle consultazioni elettorali per le quali si svolge la votazione.

Modulistica e termini per la presentazione

I cittadini interessati a svolgere l’incarico devono far pervenire la domanda indirizzata al Sindaco entro e non oltre la scadenza perentoria di lunedì 30 novembre.

Per l’inoltro dell’istanza è necessario utilizzare l’apposita modulistica, reperibile gratuitamente:

direttamente allo sportello dell’Ufficio Elettorale Comunale;

in formato digitale e scaricabile sul sito web istituzionale del Comune di Diano Marina.

Una volta compilato e debitamente sottoscritto, il documento dovrà essere trasmesso all’Ufficio Protocollo del Comune seguendo i recapiti e gli indirizzi ufficiali pubblicati sul portale civico dell’ente.

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