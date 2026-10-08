Scadrà giovedì 22 ottobre 2026 il termine ultimo per richiedere i contributi economici straordinari stanziati dal Comune di San Bartolomeo al Mare a supporto delle famiglie residenti con figli minori che hanno frequentato i centri estivi. L’iniziativa dell’Amministrazione comunale è rivolta ai nuclei familiari i cui ragazzi sono stati iscritti a strutture operanti all’interno dell’ATS 12, con l’obiettivo di abbattere le spese sostenute durante la stagione estiva e supportare la conciliazione tra tempi di vita e di lavoro. Per accedere all’agevolazione è necessario presentare istanza formale corredata dalla documentazione attestante i pagamenti effettuati entro la data di scadenza prefissata.

Requisiti d’accesso e percentuali di rimborso

Il bando fissa criteri precisi legati alla residenza, alla condizione occupazionale dei genitori e alla situazione economica del nucleo familiare:

residenza nel comune di San Bartolomeo al Mare con figli minori iscritti a centri estivi accreditati dell’ATS 12;

possesso di un’attestazione ISEE Minorenni in corso di validità che non superi il limite massimo previsto dal bando;

verifica dello status lavorativo dei genitori richiedenti;

copertura del beneficio calcolata in misura percentuale differenziata in base alle fasce di reddito stabilite dall’ente;

obbligo di compilare e inoltrare una domanda distinta e separata per ciascun figlio che ha frequentato le attività estive.

L’Amministrazione precisa inoltre che la verifica delle dichiarazioni sarà puntuale e che l’eventuale riscontro di dichiarazioni mendaci comporterà l’immediata decadenza dal beneficio, l’esclusione definitiva dalla graduatoria e la revoca di quanto erogato.

Documentazione richiesta e modalità di inoltro

Per completare correttamente la procedura di richiesta, le famiglie interessate devono predisporre con cura la documentazione obbligatoria da allegare al modulo ufficiale:

copia del documento d’identità in corso di validità del genitore richiedente;

attestazione ISEE Minorenni valida;

fatture quietanzate attestanti l’avvenuto pagamento delle rette del centro estivo;

trasmissione dell’istanza entro e non oltre la data perentoria del 22 ottobre 2026.

La consegna delle domande può avvenire esclusivamente mediante invio tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo istituzionale del Comune oppure tramite spedizione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno (A/R).

I moduli di domanda e il testo integrale del bando con tutti i dettagli operativi sono consultabili e scaricabili direttamente sul sito internet ufficiale del Comune di San Bartolomeo al Mare.