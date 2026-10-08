Un suggestivo viaggio tra scultura, memoria cittadina e arti visive promosso dall’Associazione Culturale Musicale Artemusica: domenica 11 ottobre alle ore 15:30 il Cimitero Monumentale di Alessandria farà da cornice all’iniziativa culturale intitolata “L’incanto delle pietre. Ispirazioni creative dalla memoria scolpita nel Cimitero Monumentale di Alessandria”. L’evento proporrà al pubblico un percorso narrativo itinerante sotto le storiche arcate della struttura per poi concludersi all’interno della chiesetta cimiteriale, dove si terrà un approfondimento dedicato alla storia dell’abito e ai costumi del lutto, impreziosito da intermezzi musicali e dalla creazione in tempo reale di opere grafiche a opera di giovani talenti alessandrini.

La passeggiata narrativa e le creazioni dal vivo

L’itinerario prenderà il via dall’area porticata del complesso cimiteriale, snodandosi tra tombe storiche e monumenti di pregio:

il percorso sarà accompagnato dal collaudato storytelling curato direttamente da alcuni soci dell’associazione Italia Nostra APS, pronti a svelare curiosità, vicende e dettagli artistici del luogo;

durante l’intera camminata, i giovani artisti dell’associazione alessandrina “Al51.Lab” realizzeranno disegni e illustrazioni dal vivo, traendo ispirazione diretta dall’architettura, dalle forme scultoree e dalle storie custodite nell’area monumentale;

i lavori grafici prodotti lungo il tragitto verranno poi esposti e presentati ufficialmente a tutti i partecipanti al termine della parte conferenziale.

La conferenza nella chiesetta, la musica e i dettagli pratici

Il momento conclusivo del pomeriggio si svolgerà nella chiesetta del cimitero, con una conferenza a tema incentrata sull’evoluzione dell’abito come strumento sociale e simbolico nella comunicazione del lutto. La riflessione sarà scandita e arricchita dall’esecuzione dal vivo di brani musicali a cura di Emanuele Colla, Matteo Bargioni e Ivana Zincone, presidente di Artemusica.

Tutti i dettagli per prendere parte all’appuntamento culturale:

Data e orario: domenica 11 ottobre alle ore 15:30;

domenica 11 ottobre alle ore 15:30; Punto di ritrovo: ingresso principale del Cimitero Monumentale in viale Teresa Michel 3 ad Alessandria;

ingresso principale del Cimitero Monumentale in viale Teresa Michel 3 ad Alessandria; Modalità di accesso: partecipazione completamente gratuita, senza obbligo di prenotazione;

partecipazione completamente gratuita, senza obbligo di prenotazione; Contatti per informazioni: indirizzo di posta elettronica artemusicaal@libero.it.