Venerdì 9 ottobre alle ore 20:30 la suggestiva cornice della Chiesa di Sant’Alessandro ad Alessandria ospiterà “Sorella Medicina – Per tutte le sue creature”, un intenso concerto narrato eseguito dal coro P.Voices nell’ambito del Festival delle Medical Humanities. Promosso dal Centro Studi Cura e Comunità del DAIRI dell’IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria di Alessandria, l’appuntamento celebra l’ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi proponendo una riflessione collettiva sul valore della cura condivisa. L’iniziativa coniuga arte, spiritualità e impegno civico, destinando l’intero ricavato delle offerte a sostegno dei progetti scientifici sulle Medical Humanities.
Il messaggio francescano e la cura come bene comune
Ispirato direttamente ai valori del Cantico delle Creature, lo spettacolo propone un intreccio profondo tra armonie corali e momenti di riflessione parlata per esplorare la dimensione profondamente umana dell’assistenza sanitaria e della vicinanza al prossimo.
La serata vedrà la partecipazione speciale di:
- Padre Lorenzo Tarletti, frate francescano del Sacro Cuore misericordioso;
- il coro P.Voices, protagonista delle esecuzioni musicali e dei passaggi narrativi;
- le realtà organizzatrici dell’Associazione Tra Cuore e Mente APS e dell’Associazione Oviglio Arte ODV, ideatrici del progetto realizzato con il contributo del Comune di Alessandria.
Finalità benefica e informazioni pratiche
L’evento rappresenta anche un’occasione concreta di sostegno alla ricerca medica del territorio: tutte le offerte raccolte nel corso della serata saranno infatti devolute a “Solidal per la Ricerca”, con lo scopo di finanziare percorsi di studio dedicati proprio all’umanizzazione delle cure e all’ambito delle Medical Humanities.
Tutti i dettagli per partecipare all’appuntamento:
- Data e orario: venerdì 9 ottobre alle ore 20:30;
- Sede: Chiesa di Sant’Alessandro, via Alessandro III n. 10, Alessandria;
- Modalità di accesso: ingresso a offerta libera;
- Contatti per informazioni: è possibile rivolgersi a Letizia al numero telefonico 339 3246246.
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