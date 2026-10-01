Un colpo sventato grazie al coraggio dei condòmini e al tempestivo intervento delle forze dell’ordine ad Alessandria, dove lo scorso 15 settembre 2026 la Polizia di Stato ha tratto in arresto un uomo in flagranza di reato. Il soggetto è stato sorpreso all’interno dell’area cortilizia recintata di uno stabile residenziale mentre cercava di impossessarsi di una bicicletta legata alla rastrelliera. Fermato dai residenti dopo una breve fuga durante la quale ha abbandonato arnesi da scasso e una lama, l’uomo è stato consegnato agli agenti della Squadra Volanti della Questura di Alessandria e condotto in arresto con successiva convalida dell’Autorità Giudiziaria.

Il tentativo di furto e la reazione dei cittadini

L’episodio si è consumato all’interno del cortile condominiale recintato di un palazzo cittadino, dove alcuni residenti hanno notato movimenti sospetti attorno alle biciclette parcheggiate. Il malvivente si era già messo all’opera per recidere il sistema di chiusura:

il soggetto è stato visto distintamente mentre era intento a segare la catena di sicurezza che ancorava il mezzo alla rastrelliera;

un uomo e una donna residenti nel palazzo sono prontamente entrati nel cortile per sventare l’azione illecita e interrompere il furto;

accortosi di essere stato scoperto, l’individuo ha tentato una precipitosa fuga a piedi cercando di far perdere le proprie tracce.

La fuga, l’abbandono del coltello e l’intervento delle Volanti

Durante i concitati momenti della fuga, il fuggitivo ha cercato di disfarsi di quanto potesse incastrarlo:

si è liberato degli attrezzi da scasso appena impiegati per forzare il blocco;

ha gettato a terra un coltello di rilevanti dimensioni che portava al seguito.

I due cittadini non si sono persi d’animo, riuscendo a raggiungere e bloccare l’uomo prima che potesse allontanarsi definitivamente dall’area, allertando contemporaneamente il numero di emergenza per richiedere l’ausilio delle forze dell’ordine.

Gli agenti della Squadra Volanti della Questura di Alessandria, giunti sul posto in pochissimi minuti, hanno preso in consegna il fermato, messo in sicurezza l’intero perimetro e recuperato tutti gli oggetti utilizzati per l’azione criminosa, sottoponendoli a sequestro. Per l’uomo è scattato l’arresto in flagranza per tentato furto aggravato, provvedimento successivamente convalidato dall’Autorità Giudiziaria.

La Polizia di Stato ha rimarcato come la prontezza della segnalazione e il senso civico abbiano permesso di assicurare il responsabile alla giustizia, confermando il costante presidio a tutela della sicurezza della comunità e il contrasto ai reati predatori.

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