La cultura della diagnosi precoce torna protagonista sul territorio grazie all’iniziativa promossa dal Rotary Club Gavi Libarna, che rinnova per il settimo anno consecutivo il proprio impegno a favore della salute offrendo visite senologiche e urologiche completamente gratuite per i residenti del distretto sanitario tra Arquata Scrivia e la Val Borbera fino a Cabella Ligure. La campagna autunnale, che unisce idealmente l’Ottobre rosa e il Novembre azzurro, ha già preso il via con una prima tappa a Bosio e proseguirà per tutti i sabati di ottobre nei diversi centri della zona per dare a tutti la possibilità di confrontarsi direttamente con medici specialisti.

Il calendario delle visite gratuite sul territorio

Dopo il primo appuntamento svoltosi a Bosio con quaranta persone visitate da senologo e urologo per controlli, consulti e chiarimenti, il ciclo di incontri clinici toccherà progressivamente le principali località del distretto ogni sabato:

Sabato 3 ottobre: Vignole Borbera;

Vignole Borbera; Sabato 10 ottobre: Gavi;

Gavi; Sabato 17 ottobre: Arquata Scrivia;

Arquata Scrivia; Sabato 24 ottobre: Serravalle Scrivia;

Serravalle Scrivia; Sabato 31 ottobre: Cabella Ligure.

Il percorso proseguirà poi nel mese di novembre con ulteriori tappe dedicate alla prevenzione maschile ad Arquata Scrivia e Gavi.

La conviviale interclub del 27 ottobre a Villa Pomela

Accanto agli appuntamenti clinici nei paesi, martedì 27 ottobre si terrà un importante incontro di approfondimento medico in occasione di una conviviale interclub ospitata a Villa Pomela, che vedrà riuniti i Rotary Club di Acqui, Gavi Libarna, Novi Ligure, Ovada del Centenario, Tortona e Turchino.

La serata vedrà la partecipazione in qualità di relatrici di autorevoli professioniste della sanità:

Dottoressa Lorella Lasagna: ginecologa;

ginecologa; Dottoressa Mariacaterina Maconi: responsabile del Progetto di screening regionale “Togliti il pensiero”;

responsabile del Progetto di screening regionale “Togliti il pensiero”; Dottoressa Maria Grazia Pacquola: chirurgo senologo.

L’impegno per una cultura della salute condivisa

La scelta dell’associazione di servizio punta a consolidare nel tempo una vera e propria consuetudine al controllo periodico, confermando come l’offerta concreta di opportunità sul territorio favorisca la diffusione della consapevolezza sanitaria tra i cittadini. Come rimarcato dal presidente del Rotary Club Gavi Libarna, Francesco Arecco, i soci e i professionisti coinvolti sono pronti ad accogliere la cittadinanza per confermare una scelta vincente per il benessere individuale e collettivo.

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