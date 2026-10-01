Un intero mese di incontri, convegni, laboratori e spettacoli per rimettere al centro l’ascolto, la relazione e l’umanità nei percorsi di salute. Dal 5 ottobre al 3 novembre 2026 torna ad Alessandria il Festival delle Medical Humanities, promosso dal Centro Studi Cura e Comunità per le Medical Humanities DAIRI dell’IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria di Alessandria con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria. La rassegna coinvolgerà medici, ricercatori, pazienti, studenti e cittadini per dimostrare come il sapere scientifico possa integrarsi virtuosamente con l’arte, la narrazione e il dialogo sociale.

La prima settimana tra confronti istituzionali e formazione

Il calendario prende il via affrontando il tema della cura da molteplici punti di vista operativi e accademici:

Lunedì 5 ottobre: apertura dei lavori con un evento online dedicato alle esperienze nazionali nelle Medical Humanities, strutturato come tavola rotonda tra i Centri Studi universitari italiani;

apertura dei lavori con un evento online dedicato alle esperienze nazionali nelle Medical Humanities, strutturato come tavola rotonda tra i Centri Studi universitari italiani; Martedì 6 ottobre: nel Salone di Rappresentanza dell’IRCCS AOU AL, convegno della Rete regionale DAIRI-R con i professionisti delle 19 ASR piemontesi sui tre assi di cura: relazione, tutela dei curanti e ambienti di benessere;

nel Salone di Rappresentanza dell’IRCCS AOU AL, convegno della Rete regionale DAIRI-R con i professionisti delle 19 ASR piemontesi sui tre assi di cura: relazione, tutela dei curanti e ambienti di benessere; Mercoledì 7 ottobre: corso formativo ECM “Abitare le solitudini. Creatività, scienza e arti per il ben-essere” con il gruppo Well Farine; in parallelo, al Day Hospital Oncoematologico, Giornata del Caregiver con LILT Alessandria, Bios, specialisti ospedalieri, punto ristoro della Rete Oncologica e Yoga della Risata; alle ore 17:00, in Sala Incontri ISRAL, presentazione del volume di Franco Lupano “Stipendiare moderatamente un medico. Alle radici della Medicina Primaria”;

corso formativo ECM “Abitare le solitudini. Creatività, scienza e arti per il ben-essere” con il gruppo Well Farine; in parallelo, al Day Hospital Oncoematologico, Giornata del Caregiver con LILT Alessandria, Bios, specialisti ospedalieri, punto ristoro della Rete Oncologica e Yoga della Risata; alle ore 17:00, in Sala Incontri ISRAL, presentazione del volume di Franco Lupano “Stipendiare moderatamente un medico. Alle radici della Medicina Primaria”; Giovedì 8 ottobre: tappa nazionale della campagna di EUPATI Italia con “La ricerca siamo noi: storie di ricerca”, incontro pubblico aperto alla cittadinanza sul protagonismo dei pazienti nella sperimentazione clinica.

Libri, concerti solidali e la Giornata della Salute Mentale

Il secondo fine settimana unisce la musica, la divulgazione e l’attenzione alle fragilità:

Venerdì 9 ottobre: nell’Aula Magna dell’Istituto Umberto Eco, presentazione del libro “Psicoanalisi e rock, sulle tracce del trauma” di Vittorio Gonella con gli studenti del Liceo Coreutico; alle ore 20:30, nella Chiesa di Sant’Alessandro, concerto narrato “Sorella Medicina” con il Coro P.Voices a favore di Solidal per la Ricerca, ideato dalle associazioni Tra Cuore e Mente e Oviglio Arte col patrocinio comunale;

nell’Aula Magna dell’Istituto Umberto Eco, presentazione del libro “Psicoanalisi e rock, sulle tracce del trauma” di Vittorio Gonella con gli studenti del Liceo Coreutico; alle ore 20:30, nella Chiesa di Sant’Alessandro, concerto narrato “Sorella Medicina” con il Coro P.Voices a favore di Solidal per la Ricerca, ideato dalle associazioni Tra Cuore e Mente e Oviglio Arte col patrocinio comunale; Sabato 10 ottobre: alle ore 10:30, al Presidio Infantile dell’ospedale, laboratorio ludodidattico “I rinoceronti non sanno nuotare” con le associazioni JADA e AVOI dal libro di Daniele Daccò illustrato da Lida Pintus; sempre dal mattino (ore 10:30) alla Ristorazione Sociale, eventi per la Giornata Mondiale della Salute Mentale con mostra fotografica, arteterapia, teatro e memoria dell’ex Ospedale Psichiatrico San Giacomo, seguiti alle ore 15:00 dalla visita al Museo Lombroso e dal cortometraggio ComunqueStare.

Cinema, comunità e il gran finale con Rita Charon

La rassegna proseguirà nella seconda metà del mese ampliando il raggio d’azione sul territorio:

Martedì 13 ottobre (ore 17:30): nel Salone di Rappresentanza dell’IRCCS AOU AL, proiezione di “Dissonance”, selezione di cortometraggi su musica e disabilità con Ottobre Alessandrino, SeeYouSound e il Conservatorio Vivaldi;

nel Salone di Rappresentanza dell’IRCCS AOU AL, proiezione di “Dissonance”, selezione di cortometraggi su musica e disabilità con Ottobre Alessandrino, SeeYouSound e il Conservatorio Vivaldi; Venerdì 16 ottobre (dalle 10:00 alle 12:00): al Presidio Borsalino, incontro “Comunità che sognano, comunità che curano” promosso da DREAM ETS con il sostegno della Fondazione CRAL e il DIGSPES dell’UPO;

al Presidio Borsalino, incontro “Comunità che sognano, comunità che curano” promosso da DREAM ETS con il sostegno della Fondazione CRAL e il DIGSPES dell’UPO; Lunedì 19 ottobre (ore 17:00): incontro partecipato all’IRCCS AOU AL dedicato al Progetto Prometeo per migliorare la comunicazione e l’informazione sulla salute;

incontro partecipato all’IRCCS AOU AL dedicato al Progetto Prometeo per migliorare la comunicazione e l’informazione sulla salute; Martedì 3 novembre (dalle 14:30): appuntamento conclusivo a Torino, presso il Circolo dei Lettori, con “Narrative Medicine: A Celebration” e la partecipazione straordinaria di Rita Charon per presentare il volume “Raccontare la malattia. Le nuove frontiere della medicina narrativa”.

Contatti e informazioni per partecipare

Tutti i dettagli e gli aggiornamenti sul programma completo del festival sono consultabili online all’indirizzo internet https://iconografiadellasalute.it/. Per richiedere informazioni è a disposizione il numero telefonico 0131 206609, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 16:00.