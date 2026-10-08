Una giornata di profonda riflessione sui valori della legalità, della memoria storica e dell’impegno civile attende la comunità di Viguzzolo nella giornata di venerdì 9 ottobre. L’Istituto Comprensivo di Viguzzolo, con il patrocinio del Comune di Viguzzolo, promuove un incontro pubblico con Francesco Mongiovì, già poliziotto della prestigiosa Sezione Catturandi di Palermo. L’iniziativa, ospitata presso la Sala SMS, è articolata in due distinti momenti: una mattinata dedicata al confronto diretto con gli studenti delle scuole medie e un appuntamento pomeridiano aperto a tutta la cittadinanza per la presentazione del volume “Uomo di Stato”, con ingresso completamente libero e gratuito.

Il programma della giornata alla Sala SMS

L’evento prevede due appuntamenti pensati per coinvolgere sia il mondo della scuola sia l’intera collettività viguzzolese:

Ore 9:30 – 12:00 (Sessione per le Scuole): meeting e dialogo riservato agli studenti della Scuola Secondaria di I Grado, pensato per trasmettere ai più giovani il valore delle regole, della giustizia e del senso dello Stato attraverso un’esperienza vissuta in prima linea;

meeting e dialogo riservato agli studenti della Scuola Secondaria di I Grado, pensato per trasmettere ai più giovani il valore delle regole, della giustizia e del senso dello Stato attraverso un’esperienza vissuta in prima linea; Ore 17:00 (Incontro pubblico aperto a tutti): presentazione del libro “Uomo di Stato”, un momento di confronto comunitario con riflessioni su legalità, memoria e impegno civile alla presenza dell’autore.

Modalità di partecipazione

Tutti gli incontri in calendario si svolgeranno presso la Sala SMS di Viguzzolo. L’Amministrazione comunale e l’Istituto Comprensivo invitano calorosamente tutta la cittadinanza a prendere parte all’appuntamento pomeridiano, che sarà a ingresso libero e gratuito.