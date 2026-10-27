Il Comune di Diano Marina ha formalizzato la proroga fino al 31 dicembre 2026 delle attività legate al progetto di co-progettazione “Nonni centro di comunità”, rinnovando l’intesa con il Terzo Settore per garantire la piena continuità dei servizi a favore della terza età. Il provvedimento, siglato dalla responsabile del Settore Servizi alla Persona Francesca Bellando, conferma la gestione in partenariato con l’associazione Anteas Imperia Odv per gli interventi di invecchiamento attivo su tutto il territorio del Golfo Dianese. L’iniziativa mira a sostenere la socializzazione e il ruolo centrale degli anziani nella vita cittadina, valorizzando il loro impegno quotidiano anche in attività di supporto alla collettività, come il prezioso servizio di assistenza e vigilanza all’uscita dei bambini da scuola.

Due linee di intervento per la terza età e il Golfo Dianese

Il piano delle attività, basato sui principi di sussidiarietà orizzontale e collaborazione con il privato sociale previsti dal Codice del Terzo Settore, si sviluppa attraverso due direttrici integrate:

Macro-Azione 1 (“Centro Socializzazione Anziani”): dedicata specificamente alla comunità di Diano Marina, ha sede nei locali e negli spazi pertinenziali di proprietà della Fondazione Morelli di Popolo situati in via Genova 76. La convenzione è confermata fino al 31 dicembre 2026, con la facoltà di un ulteriore rinnovo di dodici mesi per l’annualità 2027.

dedicata specificamente alla comunità di Diano Marina, ha sede nei locali e negli spazi pertinenziali di proprietà della Fondazione Morelli di Popolo situati in via Genova 76. La convenzione è confermata fino al 31 dicembre 2026, con la facoltà di un ulteriore rinnovo di dodici mesi per l’annualità 2027. Macro-Azione 2 (“Interventi di invecchiamento attivo”): abbraccia l’intero comprensorio del Golfo Dianese e include una serie di iniziative e presidi a supporto dei Servizi Sociali. Tra queste spiccano le attività di aggregazione e i compiti di pubblica utilità svolti dagli anziani, a partire dalla fondamentale presenza davanti ai plessi scolastici per assistere gli alunni e le famiglie al termine delle lezioni.

La gestione ponte e il partenariato con Anteas Imperia

Alla luce dei riscontri positivi e dell’elevato grado di soddisfazione manifestato dalla cittadinanza, l’amministrazione ha voluto scongiurare qualsiasi interruzione delle attività in vista della futura riorganizzazione territoriale. Le prestazioni della seconda linea di intervento, originariamente confluite nelle competenze del neonato Ambito Territoriale Sociale (A.T.S. 3), resteranno gestite in via transitoria dal Comune di Diano Marina fino a fine anno, prima del passaggio definitivo all’organismo sovracomunale.

La realizzazione degli interventi prosegue in stretta sinergia con la rete associativa locale:

confermata come capofila l’Associazione di Promozione Sociale Anteas Imperia Odv, Ente del Terzo Settore con sede a Sanremo in via Martiri 21/C;

la convenzione copre il periodo dal 1° agosto al 31 dicembre 2026;

prevista la facoltà di rinnovo per ulteriori 12 mesi per l’intero 2027, previa verifica dell’andamento esecutivo, della disponibilità delle strutture e dell’evoluzione del Piano Sociale Integrato Regionale (P.S.I.R.);

garantita la continuità assistenziale necessaria a tutelare le fasce più fragili della popolazione del comprensorio dianese.

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