Il Comune di Diano Marina mette al centro la sicurezza urbana e la preparazione operativa del proprio personale in divisa, avviando il piano formativo 2026 dedicato all’addestramento all’uso delle armi da fuoco per il Comando di Polizia Locale. Il Comandante Gabriele Degl’Innocenti ha formalizzato due specifici provvedimenti dirigenziali finalizzati a garantire la costante efficienza e l’aggiornamento pratico degli agenti dotati di arma di servizio. Il percorso programmato prevede sessioni dedicate all’apprendimento delle corrette procedure di sicurezza, esercitazioni di tiro sul campo e la contestuale acquisizione della dotazione balistica necessaria allo svolgimento delle attività.

Formazione e norme di sicurezza al poligono di tiro

L’attività periodica di addestramento rappresenta un obbligo fondamentale per il personale che indossa l’arma durante i servizi di pubblica sicurezza sul territorio. L’obiettivo primario dei corsi è il mantenimento delle abilità di tiro e l’approfondimento rigoroso di tutte le norme di prevenzione, con particolare attenzione alle manovre di carico e scarico in totale sicurezza.

Per le sessioni del 2026, il Comando ha rinnovato l’affidamento delle lezioni alla scuola di tiro della società Arroscia Shooting Camp A.s.d., con sede in via Sant’Antonio 1 a Cosio d’Arroscia, confermando una sinergia formativa già attiva in passato:

la sessione di pratica e aggiornamento coinvolgerà undici operatori in servizio presso il Corpo di Polizia Locale di Diano Marina;

le esercitazioni pratiche e teoriche si svolgeranno presso strutture specializzate e autorizzate;

il percorso formativo garantisce l’idoneità operativa del personale nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti in materia di armi.

La fornitura balistica e il nulla osta della Questura

Contestualmente all’organizzazione delle lezioni a fuoco, il Settore Polizia Locale ha predisposto l’approvvigionamento del materiale balistico indispensabile per lo svolgimento delle prove pratiche sul campo.

L’incarico per la fornitura è stato assegnato all’Armeria Sasso & Tegon, attiva a Imperia in Vico Costanzo 3, individuata per la vicinanza territoriale e l’esperienza specifica nel settore. Il pacchetto include:

una fornitura complessiva di 800 munizioni calibro 380 auto (9×17) marca Fiocchi FMJ;

quantitativo destinato a coprire una dotazione congrua per ciascun agente del Comando in vista delle prove di sparo;

il regolare rilascio del previsto Nulla Osta da parte della Questura di Imperia, atto necessario per autorizzare formalmente l’acquisto e il trasporto sul territorio del materiale balistico.