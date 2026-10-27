In occasione dello svolgimento delle regate veliche del “Trofeo Vele d’Autunno” dedicate alla classe Optimist, la viabilità di Diano Marina subirà temporanee modifiche per consentire lo spiegamento della logistica a terra. La Polizia Locale ha emesso un’ordinanza con cui viene istituito il divieto di sosta con rimozione forzata in Piazza Jacopo Virgilio a partire dal pomeriggio di giovedì 29 ottobre e fino alla mezzanotte di domenica 1° novembre 2026. Il provvedimento accoglie la richiesta avanzata dall’Associazione Sportiva Dilettantistica “Club del Mare” per garantire spazi idonei all’organizzazione della prestigiosa manifestazione sportiva assegnata dalla Federazione Italiana Vela.

I dettagli del provvedimento e le date dello stop alla sosta

Il divieto temporaneo si rende necessario per garantire il regolare svolgimento delle gare e la sicurezza dell’area logistica dedicata a imbarcazioni, carrelli e atleti. L’ordinanza stabilisce:

divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 15:00 di giovedì 29 ottobre 2026 fino alle ore 24:00 di domenica 1° novembre 2026;

l’area interessata è Piazza Jacopo Virgilio, nello specifico il tratto interno circoscritto fra le aiuole e il torrente San Pietro;

l’interdizione alla sosta riguarda tutti i veicoli, ad eccezione di quelli muniti di apposita autorizzazione rilasciata per la manifestazione sportiva;

le regate in mare si svolgeranno nelle giornate di venerdì 30 ottobre, sabato 31 ottobre e domenica 1° novembre 2026.

Cartellonistica, custodia e vigilanza

L’esecuzione del provvedimento è stata affidata alla Gestioni Municipali Spa, incaricata di posizionare la prescritta segnaletica stradale temporanea di divieto di sosta e rimozione forzata almeno 48 ore prima dell’entrata in vigore delle prescrizioni.

Gli organizzatori dell’Asd “Club del Mare” cureranno direttamente la delimitazione e la custodia della piazza per tutta la durata dell’evento velico. Il controllo sul rispetto dell’ordinanza e l’applicazione delle sanzioni previste dal Codice della Strada saranno affidati agli ufficiali e agli agenti della forza pubblica.