Il disagio giovanile e le insidie che minacciano le nuove generazioni saranno al centro dell’importante incontro in programma giovedì 22 ottobre, alle ore 17.00, presso il Centro Culturale Polivalente di piazza Duomo a Imperia. Ospite d’eccezione dell’appuntamento, intitolato “Le nuove dipendenze”, sarà Leopoldo Grosso, psicologo, psicoterapeuta e presidente onorario del Gruppo Abele, figura di primo piano a livello nazionale nel contrasto alle fragilità sociali. L’evento, aperto liberamente a tutta la cittadinanza, nasce con l’intento di fornire a famiglie, insegnanti ed educatori una chiave di lettura approfondita e strumenti concreti per intercettare i segnali d’allarme e instaurare un dialogo autentico con i ragazzi.

Le nuove forme di dipendenza tra isolamento e digitale

L’incontro intende analizzare una realtà complessa che ha ormai superato i confini delle problematiche tradizionali:

forme di dipendenza sottili e pervasive che coinvolgono la vita quotidiana dei più giovani;

uso compulsivo dello smartphone e dei canali social;

isolamento volontario riconducibile al fenomeno dell’Hikikomori;

diffusione del gioco d’azzardo online;

sviluppo di un bisogno ossessivo di controllo o di prestazione.

Il profilo di Leopoldo Grosso e gli strumenti per educatori e famiglie

L’esperienza del relatore guiderà il pubblico attraverso un percorso di consapevolezza e prevenzione:

lettura lucida delle dinamiche comportamentali giovanili per superare il pregiudizio e attivare canali di ascolto autentico;

decenni di impegno professionale sul campo al fianco di Don Luigi Ciotti all’interno del Gruppo Abele, di cui è stato vicepresidente e attualmente presidente onorario;

attività scientifica e pedagogica dedicata alla ricerca, alla cura delle dipendenze patologiche e alla formazione degli operatori del settore sociale;

autore di numerosi saggi e pubblicazioni sui temi dell’emarginazione e della prevenzione.

Organizzazione, modalità di partecipazione e contatti

La rete associativa e istituzionale che promuove l’iniziativa garantisce un momento di formazione aperto alla comunità:

Promotori: evento organizzato dalle associazioni ApertaMente Imperia e Genitori Attivi;

evento organizzato dalle associazioni ApertaMente Imperia e Genitori Attivi; Patrocinio e collaborazioni: patrocinio del Comune di Imperia, collaborazione e ospitalità del progetto DesTEENazione, con il supporto del CSV Polis;

patrocinio del Comune di Imperia, collaborazione e ospitalità del progetto DesTEENazione, con il supporto del CSV Polis; Data e ora: 22 ottobre alle ore 17.00;

22 ottobre alle ore 17.00; Sede: Centro Culturale Polivalente, piazza Duomo, Imperia;

Centro Culturale Polivalente, piazza Duomo, Imperia; Modalità d’accesso: ingresso libero;

ingresso libero; Attestato: rilascio dell’attestato di partecipazione a chi ne farà esplicita richiesta;

rilascio dell’attestato di partecipazione a chi ne farà esplicita richiesta; Informazioni telefoniche: 349 4735325.