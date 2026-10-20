Il disagio giovanile e le insidie che minacciano le nuove generazioni saranno al centro dell’importante incontro in programma giovedì 22 ottobre, alle ore 17.00, presso il Centro Culturale Polivalente di piazza Duomo a Imperia. Ospite d’eccezione dell’appuntamento, intitolato “Le nuove dipendenze”, sarà Leopoldo Grosso, psicologo, psicoterapeuta e presidente onorario del Gruppo Abele, figura di primo piano a livello nazionale nel contrasto alle fragilità sociali. L’evento, aperto liberamente a tutta la cittadinanza, nasce con l’intento di fornire a famiglie, insegnanti ed educatori una chiave di lettura approfondita e strumenti concreti per intercettare i segnali d’allarme e instaurare un dialogo autentico con i ragazzi.
Le nuove forme di dipendenza tra isolamento e digitale
L’incontro intende analizzare una realtà complessa che ha ormai superato i confini delle problematiche tradizionali:
- forme di dipendenza sottili e pervasive che coinvolgono la vita quotidiana dei più giovani;
- uso compulsivo dello smartphone e dei canali social;
- isolamento volontario riconducibile al fenomeno dell’Hikikomori;
- diffusione del gioco d’azzardo online;
- sviluppo di un bisogno ossessivo di controllo o di prestazione.
Il profilo di Leopoldo Grosso e gli strumenti per educatori e famiglie
L’esperienza del relatore guiderà il pubblico attraverso un percorso di consapevolezza e prevenzione:
- lettura lucida delle dinamiche comportamentali giovanili per superare il pregiudizio e attivare canali di ascolto autentico;
- decenni di impegno professionale sul campo al fianco di Don Luigi Ciotti all’interno del Gruppo Abele, di cui è stato vicepresidente e attualmente presidente onorario;
- attività scientifica e pedagogica dedicata alla ricerca, alla cura delle dipendenze patologiche e alla formazione degli operatori del settore sociale;
- autore di numerosi saggi e pubblicazioni sui temi dell’emarginazione e della prevenzione.
Organizzazione, modalità di partecipazione e contatti
La rete associativa e istituzionale che promuove l’iniziativa garantisce un momento di formazione aperto alla comunità:
- Promotori: evento organizzato dalle associazioni ApertaMente Imperia e Genitori Attivi;
- Patrocinio e collaborazioni: patrocinio del Comune di Imperia, collaborazione e ospitalità del progetto DesTEENazione, con il supporto del CSV Polis;
- Data e ora: 22 ottobre alle ore 17.00;
- Sede: Centro Culturale Polivalente, piazza Duomo, Imperia;
- Modalità d’accesso: ingresso libero;
- Attestato: rilascio dell’attestato di partecipazione a chi ne farà esplicita richiesta;
- Informazioni telefoniche: 349 4735325.