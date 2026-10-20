Un suggestivo viaggio tra monumenti, simboli, leggende e antiche dottrine capaci di sfidare il tempo e parlare ancora al presente. Sabato 24 ottobre 2026, alle ore 17.00, la sede dell’Associazione Archeosofica di Casale Monferrato in via Paleologi 24 ospiterà la conferenza a ingresso libero intitolata “Città Magiche”, nuovo appuntamento inserito nel ciclo “Indagini Extrasensoriali – Approccio scientifico alla magia”. L’incontro si propone di esplorare le testimonianze visibili e nascoste custodite nei vicoli e nelle architetture di centri densi di magnetismo come Torino, Lione e Praga, offrendo chiavi di lettura storiche e simboliche per comprendere una tradizione di conoscenza riservata a chi intende cimentarsi nell’esperimento di cambiare se stesso.

Il mistero custodito nelle architetture urbane

L’appuntamento culturale guiderà il pubblico alla riscoperta dei segni lasciati dal passato nel tessuto urbano:

vicoli chiusi, strade nebbiose e quartieri densi di magnetismo che celano, dietro ogni angolo, statue, monumenti e chiese testimoni di una conoscenza antica;

fiabe, leggende cittadine e cronache contemporanee che tramandano gli indizi di un sapere capace di trasformare l’uomo nella sua essenza più profonda;

il fascino senza tempo di capitali del mistero quali Torino, Lione e Praga, intrise della memoria di chi scelse di intraprendere il cosiddetto “Cammino del soprasensibile” e la “Trasmutazione dei metalli”;

indizi e suggerimenti per comprendere un percorso tradizionale che collega idealmente passato e presente.

Dalla tradizione alchemica all’Archeosofia

Il tema della conferenza approfondisce le radici storiche e spirituali di questa sapienza:

una dottrina riservata a quanti desideravano cimentarsi nell’esperimento magico concreto e tangibile del cambiamento interiore;

i diversi volti assunti nel tempo da questa Tradizione: dalle pratiche dell’Alchimia alla dottrina del Templarismo, fino all’applicazione costruttiva nelle cattedrali gotiche e ai versi dei Fedeli d’amore;

la declinazione contemporanea rappresentata dall’Archeosofia, intesa quale scienza sperimentale finalizzata a trasmutare la propria coscienza in Oro.

Sede, orari e contatti utili

Tutti i riferimenti pratici per partecipare all’incontro culturale:

Data e ora: sabato 24 ottobre 2026, alle ore 17.00;

sabato 24 ottobre 2026, alle ore 17.00; Luogo: sede dell’Associazione Archeosofica Sezione di Casale Monferrato, via Paleologi 24;

sede dell’Associazione Archeosofica Sezione di Casale Monferrato, via Paleologi 24; Modalità di partecipazione: ingresso libero;

ingresso libero; Recapiti telefonici per informazioni: 338 4092394 oppure 0142 71319;

338 4092394 oppure 0142 71319; Sito web e aggiornamenti: www.archeosofiacasalemonferrato.org (con possibilità di rimanere aggiornati via e-mail iscrivendosi al blog ufficiale).