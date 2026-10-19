Un fine settimana di controlli straordinari ha visto i Carabinieri della Compagnia di Novi Ligure impegnati in un articolato servizio di presidio e monitoraggio del territorio, focalizzato in particolare nelle aree maggiormente frequentate da giovani e residenti. L’operazione, sviluppata in conformità alle direttive del Piano di Sicurezza concordato con le autorità provinciali, ha affiancato alle verifiche su strada un punto informativo di prossimità per la prevenzione di truffe e reati predatori a tutela delle fasce deboli. Il bilancio complessivo dell’attività registra tre denunce a piede libero, una segnalazione amministrativa per sostanze stupefacenti, il soccorso a un giovane per intossicazione da alcol e il controllo di decine di veicoli e persone nel cuore del centro storico.
Presidio informativo e pattuglie nel centro storico
La presenza dell’Arma si è concretizzata attraverso un duplice livello di intervento per garantire sicurezza e vicinanza ai cittadini:
- posizionamento nel centro cittadino della Stazione Mobile del Comando Provinciale di Alessandria, impiegata come punto informativo per i residenti e sportello di ascolto e orientamento per prevenire truffe e reati contro il patrimonio rivolti soprattutto alle categorie più fragili;
- impiego contemporaneo di due pattuglie di rinforzo dedicate a controlli dinamici nel cuore del centro storico novese durante le fasce orarie caratterizzate dal maggior afflusso di persone.
Alcol alla guida, detenzione di droga e violazioni sul soggiorno
Le verifiche mirate condotte dai militari dell’Arma hanno portato a contestazioni immediate sia alla circolazione stradale sia all’interno dei locali:
- denuncia a piede libero per due persone sorprese alla guida in evidente stato di ebbrezza, con conseguente ritiro immediato del documento di guida;
- intervento all’interno di un esercizio pubblico della città, dove a carico di un giovane è stata contestata la detenzione per uso personale di sostanze stupefacenti, con relativa segnalazione inoltrata alla Prefettura;
- denuncia all’autorità giudiziaria per un cittadino straniero risultato non in regola con le vigenti disposizioni in materia di soggiorno sul territorio nazionale.
Disordini all’esterno dei locali e i numeri complessivi dell’operazione
L’attenzione delle pattuglie è rimasta alta anche nella gestione delle criticità collegate alla vita notturna:
- intervento dei militari all’esterno dei locali per sedare alcuni momenti di tensione e disordini innescati dall’abuso di bevande alcoliche da parte di gruppi di ragazzi;
- tempestivo soccorso sanitario prestato a un giovane di 25 anni, per il quale si è reso necessario il successivo trasporto in ospedale da parte del personale medico;
- identificazione complessiva di oltre 50 persone e verifiche documentali e di sicurezza eseguite su più di 30 autoveicoli nel corso delle diverse fasce orarie del servizio.