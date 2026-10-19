Un capillare e incisivo dispositivo di sicurezza e controllo del territorio è stato attuato nel fine settimana dai Carabinieri della Compagnia di Tortona, che hanno ulteriormente rafforzato la vigilanza e la presenza nel cuore del centro cittadino durante le ore serali e notturne di venerdì, sabato e domenica. L’operazione ad alto impatto, nata per garantire una serena convivenza civile e dare una pronta risposta alle richieste di tranquillità della comunità locale all’indomani della rissa registrata lo scorso 10 ottobre in piazza Duomo, ha visto l’impiego massiccio di uomini e mezzi lungo le principali arterie della vita serale. L’azione preventiva dell’Arma ha presidiato costantemente i punti più frequentati della movida tortonese con verifiche dinamiche e identificazioni a campione, confermando una dedizione costante alla salvaguardia dell’ordine pubblico.

Uomini e mezzi schierati: presidio massiccio per tre sere

Per rendere la prevenzione ancora più visibile ed efficace, la Compagnia Carabinieri di Tortona ha predisposto un piano d’intervento straordinario:

Forze impiegate sul campo: 8 pattuglie per ciascuna delle tre serate (venerdì, sabato e domenica), per un totale di 16 militari operativi contemporaneamente in ogni turno serale e notturno;

8 pattuglie per ciascuna delle tre serate (venerdì, sabato e domenica), per un totale di 16 militari operativi contemporaneamente in ogni turno serale e notturno; Fasce orarie strategiche: concentrazione delle attività operative nelle ore serali e durante la notte, in concomitanza con i momenti di maggior afflusso e ritrovo giovanile;

concentrazione delle attività operative nelle ore serali e durante la notte, in concomitanza con i momenti di maggior afflusso e ritrovo giovanile; Aree monitorate: controlli estesi lungo l’intero asse pedonale di via Emilia, nelle centrali cornici di piazza Duomo e piazza Malaspina e nell’intricato reticolo di vie limitrofe dove si concentra l’offerta dei pubblici esercizi.

Verifiche a campione e controlli dinamici nei luoghi di ritrovo

La costante presenza delle pattuglie dell’Arma ha garantito un monitoraggio continuo nei punti nevralgici della città:

lampeggianti accesi per assicurare un’immediata deterrenza visiva lungo le strade del centro storico;

esecuzione di controlli dinamici e verifiche preventive a campione sia su soggetti in transito o nei pressi dei locali sia sui veicoli in circolazione;

tutela diretta della quiete pubblica e della sicurezza di avventori, giovani e famiglie che frequentano il centro cittadino.

Tutela del centro e continuità dei servizi

L’intervento testimonia la costante attenzione e il profondo impegno profuso dai militari dell’Arma a salvaguardia della tranquillità collettiva e della legalità:

pronta e concreta risposta alle esigenze di sicurezza manifestatesi dopo l’episodio del 10 ottobre scorso;

prosecuzione annunciata del dispositivo di vigilanza rafforzata anche nei prossimi fine settimana;

obiettivo mirato a prevenire sul nascere qualsiasi forma di condotta illecita, restituendo a residenti ed esercenti la piena, serena e tranquilla vivibilità degli spazi urbani di Tortona.

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