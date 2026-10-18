Grande successo di pubblico nella serata di domenica 18 ottobre presso la Cattedrale di Tortona in occasione del secondo appuntamento concertistico inserito nel cartellone del Perosi Festival. Davanti a una navata gremita di cittadini tortonesi e appassionati giunti dai centri della zona, il Genova Vocal Consort diretto dal maestro Pier Luigi Rosso ha proposto una magistrale esecuzione della “Petite Messe Solennelle” di Gioachino Rossini, capolavoro della maturità del compositore pesarese. La serata, aperta dal saluto e dai ringraziamenti agli sponsor da parte del direttore artistico Paolo Padrini per il sostegno agli eventi a ingresso gratuito, ha confermato l’alto profilo artistico della rassegna, che proseguirà con altri due appuntamenti dedicati alla musica sacra.

L’esecuzione rossiniana e tutti i protagonisti della serata

La celebre composizione di Gioachino Rossini, scritta dall’autore in tarda età, è stata presentata nella sua suggestiva e rara partitura originale con l’accompagnamento di due pianoforti e harmonium:

Coro: Genova Vocal Consort;

Genova Vocal Consort; Direzione: maestro Pier Luigi Rosso;

maestro Pier Luigi Rosso; Soprano: Brigida Garda;

Brigida Garda; Mezzosoprano: Serena Beccari;

Serena Beccari; Tenore: Raffaele Tassone;

Raffaele Tassone; Basso: Marco Camastra;

Marco Camastra; Pianoforte: Roberto Mingarini;

Roberto Mingarini; Secondo pianoforte: Massimo De Stefano;

Massimo De Stefano; Harmonium: Alex Castagnieri.

Il ringraziamento del direttore artistico Paolo Padrini

In apertura di concerto ha preso la parola il direttore artistico del festival, don Paolo Padrini, che ha voluto rivolgere un sentito ringraziamento a tutti i sostenitori:

gratitudine espressa agli sponsor che rendono possibile la realizzazione di una rassegna di tale livello;

sottolineato il valore di garantire concerti e appuntamenti musicali di prestigio a ingresso del tutto gratuito, a beneficio della comunità di Tortona e di tutto il territorio circostante.

I prossimi appuntamenti in programma

La rassegna musicale proseguirà nelle prossime settimane con le ultime due date del calendario, entrambe dedicate alla produzione sacra di Lorenzo Perosi:

Terzo concerto: domenica 8 novembre alle ore 17:30, sempre all’interno della Cattedrale di Tortona, con l’esecuzione di brani composti da Lorenzo Perosi;

domenica 8 novembre alle ore 17:30, sempre all’interno della Cattedrale di Tortona, con l’esecuzione di brani composti da Lorenzo Perosi; Quarto concerto: domenica 6 dicembre alle ore 17:00, ancora presso la Cattedrale cittadina, con un nuovo programma incentrato sulle composizioni perosiane.