La sicurezza urbana e il presidio costante del territorio restano una priorità assoluta per Tortona, confermata dall’efficace blitz congiunto condotto all’interno dell’ex complesso “Diamante” tra via Emilia Nord e via San Marziano. L’operazione interforze ha consentito di sgomberare un’area centrale caduta nel degrado, allontanando quattro occupanti abusivi e portando all’espulsione di un pregiudicato irregolare. Un intervento concreto che testimonia l’attenzione capillare messa in campo dalla Giunta guidata dal sindaco Federico Chiodi insieme alle forze dell’ordine per garantire che la città rimanga sicura, rispondendo con fermezza e coordinamento anche dopo gli attriti tra giovani registrati lo scorso fine settimana in piazza Duomo: episodi a cui talvolta viene attribuito un risalto eccessivo, ma che rappresentano comunque un campanello d’allarme monitorato con la massima vigilanza per prevenire ogni degenerazione.

Il commento del sindaco Chiodi e la sinergia tra istituzioni

L’intervento risolutivo nell’immobile disabitato è l’esempio tangibile di una strategia condivisa tra l’amministrazione municipale e i corpi di polizia per tutelare legalità e decoro:

«È importante sottolineare l’importanza di questo intervento per la sicurezza in un’area centrale della città – ha dichiarato il Sindaco Federico Chiodi – voglio quindi ringraziare i Carabinieri della Compagnia di Tortona, il personale della nostra Polizia Locale, oltre alla Polizia Locale di Alessandria che ha collaborato con l’intervento della sua unità cinofila. Un ottimo esempio di collaborazione fra istituzioni a favore della legalità e della garanzia del decoro cittadino, mettendo fine ad una situazione di degrado che non può essere tollerata».

I dettagli del blitz nel cortile dell’ex “Diamante”

L’operazione congiunta, condotta mercoledì 14 ottobre, ha permesso di bonificare una porzione nevralgica dell’abitato cittadino:

ispezione e controllo approfondito negli edifici da tempo disabitati di piazza della Trinità, nel cortile all’angolo tra via Emilia Nord e via San Marziano, all’interno del complesso ex “Diamante”;

azione coordinata tra i Carabinieri della Compagnia di Tortona, gli agenti della Polizia Locale cittadina e gli operatori cinofili della Polizia Locale di Alessandria;

individuazione e fermo di quattro uomini di nazionalità marocchina che occupavano abusivamente lo stabile, caratterizzato da gravi condizioni igieniche;

accertamento dello stato di clandestinità a carico di uno dei quattro, un pluripregiudicato di 30 anni già colpito da decreto di espulsione dal territorio nazionale.

Una città presidiata per evitare tensioni ed eccessi

I controlli all’ex Diamante si inseriscono in una strategia di prevenzione ad ampio raggio volta a rassicurare la comunità e a stroncare sul nascere ogni potenziale focolaio di disordine:

presidio costante degli spazi pubblici e delle aree sensibili del centro per impedire che sacche di incuria possano favorire illegalità;

attenzione vigile della Giunta e delle forze dell’ordine dopo le tensioni tra ragazzi avvenute nei giorni scorsi in piazza Duomo, affrontate senza allarmismi ma con il massimo rigore per evitare che simili accadimenti si ripetano;

lavoro comune tra Comune, Carabinieri e Polizia Locale affinché Tortona confermi i propri elevati standard di vivibilità e sicurezza quotidiana.