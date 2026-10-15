Proseguono gli interventi di riqualificazione urbana e valorizzazione dell’ex tracciato ferroviario a Diano Marina, nell’ambito delle opere complementari legate alla Ciclovia Tirrenica. Il Settore Lavori Pubblici del Comune ha approvato la perizia suppletiva di variante per il cantiere relativo al rivestimento del muro del binario in corrispondenza del varco di piazza Costituzione. Il provvedimento, resosi necessario per introdurre forniture e lavorazioni aggiuntive indispensabili a completare l’opera a perfetta regola d’arte, aggiorna il quadro tecnico dell’appalto affidato alla ditta B&N Costruzioni Generali e rimodula le tempistiche di esecuzione, confermando l’impegno dell’ente per la cura e il decoro degli spazi pubblici cittadini.

Le ragioni della variante tecnica e le nuove lavorazioni

La modifica in corso d’opera è scaturita dalle esigenze emerse durante lo sviluppo concreto del cantiere cittadino:

necessità sopravvenuta di eseguire lavorazioni e forniture supplementari non previste nel progetto iniziale;

obiettivo di garantire una perfetta realizzazione a regola d’arte del rivestimento del muro in cemento armato;

perizia tecnica redatta dal Direttore dei Lavori, l’architetto Nicolò Damonte;

documentazione integrativa comprensiva di elenco dei prezzi unitari, computo metrico estimativo, quadro di raffronto e atto di sottomissione;

conformità dell’intervento alle disposizioni vigenti in materia di codice dei contratti pubblici per le varianti non sostanziali.

Cronistoria dell’appalto e rimodulazione dei tempi

L’opera si inserisce nel piano complessivo di riutilizzo sostenibile dell’ex ferrovia e ha seguito un percorso scandito da diverse fasi operative:

affidamento dei lavori formalizzato a favore della ditta B&N Costruzioni Generali srls;

stipula del contratto d’appalto registrato presso gli uffici competenti a inizio marzo 2026;

consegna ufficiale delle aree di cantiere avvenuta il 9 aprile 2026;

fasi di sospensione temporanea delle attività registrate tra la tarda primavera e l’estate 2026;

concessione di una proroga contrattuale di 28 giorni naturali e consecutivi per consentire il completamento di tutte le lavorazioni aggiuntive;

