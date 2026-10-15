Un duro colpo al traffico di sostanze stupefacenti è stato inferto ad Alessandria dalla Polizia di Stato, che nei giorni scorsi ha portato a termine una brillante operazione culminata con l’arresto di un uomo e il sequestro di un imponente quantitativo di droga. Gli investigatori della Squadra Mobile della Questura hanno fatto irruzione nell’abitazione di un cittadino italiano di 45 anni situata a Spinetta Marengo, rinvenendo oltre 37 chilogrammi di hashish e quasi 800 grammi di cocaina pronti per essere immessi sul mercato dello spaccio locale. Di fronte alla scoperta del deposito clandestino e di tutto il materiale per il confezionamento, l’uomo è stato tratto in arresto e trasferito in carcere.

Il blitz a Spinetta Marengo e la perquisizione domestica

L’attività investigativa condotta dalla Squadra Mobile ha consentito di individuare l’alloggio utilizzato come base per lo stoccaggio della droga:

perquisizione mirata scattata all’interno dell’abitazione di Spinetta Marengo dove risiede il 45enne, già noto alle forze dell’ordine per precedenti reati contro il patrimonio ma finora mai coinvolto in vicende legate agli stupefacenti;

rinvenimento di oltre 37 chilogrammi di hashish distribuiti nelle diverse stanze della casa;

sequestro di quasi 800 grammi di cocaina, frazionata in differenti involucri di vario peso.

La droga sottovuoto e il materiale da imballaggio

Le modalità di conservazione e stoccaggio della sostanza hanno confermato agli investigatori una collaudata filiera destinata alla vendita al dettaglio:

hashish confezionato sottovuoto e suddiviso in centinaia di panetti da un etto ciascuno, protetti da imballaggi in plastica per preservarne la qualità;

quantitativi di cocaina già ripartiti e pronti a essere ceduti;

recupero e sequestro di numeroso materiale strumentale utilizzato per la pesatura, il taglio, la suddivisione e il confezionamento delle singole dosi.

L’arresto e il trasferimento in carcere

Al termine delle operazioni di perquisizione e dei riscontri tecnici, per il 45enne si sono aperte le porte della casa circondariale:

arresto in flagranza di reato per detenzione di ingente quantitativo di sostanze stupefacenti;

trasferimento immediato della persona fermata presso la struttura carceraria a disposizione dell’Autorità Giudiziaria;

comunicazione resa nota dalla Questura nel rispetto della presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva passata in giudicato.