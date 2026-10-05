In occasione della Settimana Mondiale per l’Allattamento Materno (SAM 2026), la Biblioteca Civica “Tommaso De Ocheda” di Tortona si prepara a diventare un punto di riferimento per l’ascolto, l’incontro e la condivisione dedicato a tutte le nuove famiglie del territorio. Nella mattinata di mercoledì 7 ottobre 2026, dalle ore 10:00 alle 12:00, il Salone delle Conferenze in via Ammiraglio Mirabello 1 ospiterà un appuntamento speciale a ingresso libero incentrato sul concetto di “Nutrimento Globale” – inteso nella sua dimensione biologica, affettiva, sonora e culturale – lungo l’arco cruciale dei primi mille giorni di vita. L’iniziativa, aperta a future mamme, neomamme, partner e all’intera cittadinanza, proporrà consulenze e laboratori esperienziali gratuiti per genitori e bimbi da zero a tre anni.

Il programma delle attività e i temi al centro dell’incontro

La mattinata si articolerà attraverso momenti di approfondimento pratico, confronto con esperti e stimoli culturali pensati per accompagnare la crescita del neonato e sostenere la genitorialità consapevole:

presentazione ufficiale del Manifesto del “Nutrimento Globale”, realizzato in stretta collaborazione con il Museo Civico di Tortona;

tavola rotonda dal titolo “Vero o Falso”, curata dai professionisti del Consultorio per fare chiarezza sull’allattamento e sulle dinamiche del rientro a casa con il neonato;

sessione dedicata a “Il Nutrimento della Mente”, a cura delle operatrici della struttura, per riscoprire il valore della lettura precoce come coccola e fondamentale veicolo di relazione tra bimbi, genitori e nonni;

momenti laboratoriali ed esperienziali aperti al coinvolgimento diretto dei più piccoli nella fascia d’età da 0 a 3 anni.

Le coordinate per partecipare

L’evento è a partecipazione totalmente libera e gratuita, senza necessità di formalità complesse all’ingresso:

Iniziativa: Settimana Mondiale per l’Allattamento Materno – SAM 2026;

Settimana Mondiale per l’Allattamento Materno – SAM 2026; Data: Mercoledì 7 ottobre 2026;

Mercoledì 7 ottobre 2026; Orario: Dalle ore 10:00 alle ore 12:00;

Dalle ore 10:00 alle ore 12:00; Luogo: Salone delle Conferenze della Biblioteca Civica “Tommaso De Ocheda”;

Salone delle Conferenze della Biblioteca Civica “Tommaso De Ocheda”; Indirizzo: Via Ammiraglio Mirabello 1, Tortona;

Via Ammiraglio Mirabello 1, Tortona; Destinatari: Future mamme, neogenitori, familiari, bambini da 0 a 3 anni e l’intera comunità cittadina.

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