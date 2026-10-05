Prende forma l’atteso intervento di rigenerazione urbana in via Gramsci a Ventimiglia, dove sono ufficialmente partiti i lavori di riqualificazione complessiva dell’area pedonale e delle infrastrutture di superficie, con un cronoprogramma stimato in circa due mesi di attività. Per verificare di persona l’andamento delle prime fasi operative, il Sindaco On. Flavio Di Muro e il Vicesindaco con delega ai Lavori Pubblici Marco Agosta hanno svolto un sopralluogo direttamente sul cantiere, accertando la piena regolarità del cronoprogramma. L’opera mira a restituire piena sicurezza, decoro estetico e fruibilità a un comparto strategico del tessuto cittadino attraverso un rinnovamento radicale degli spazi.

Le opere previste nel cantiere di via Gramsci

Il piano degli interventi non si limiterà al solo camminamento pedonale, ma prevede un insieme articolato di migliorie strutturali e ambientali:

l’impermeabilizzazione del solaio del condominio sottostante;

il completo rifacimento della pavimentazione del marciapiede;

il posizionamento e l’attivazione di nuovi punti luce per potenziare la visibilità e la sicurezza notturna;

la ripiantumazione di 10 alberature ornamentali destinate a valorizzare il verde urbano.

Il sindaco Flavio Di Muro: «Attenzione costante ai nostri quartieri»

Soddisfazione per l’avvio delle opere è stata espressa dal primo cittadino, l’On. Flavio Di Muro, che inserisce l’intervento in un disegno di rilancio più ampio:

“Con questo intervento vogliamo restituire decoro e funzionalità a una zona della nostra città, intervenendo su un’infrastruttura che necessitava di essere riqualificata. È un lavoro che si inserisce in un percorso più ampio di attenzione ai quartieri e agli spazi pubblici. Questa parte di Ventimiglia ha già visto un importante intervento con la riqualificazione del plesso scolastico delle scuole medie Biancheri e oggi proseguiamo con un’altra opera concreta sul territorio”.

Il vicesindaco Marco Agosta: «Un rinnovamento complessivo e funzionale»

Sulla valenza tecnica e manutentiva del progetto è intervenuto anche il Vicesindaco e Assessore ai Lavori Pubblici, Marco Agosta:

“Non si tratta soltanto di rifare un marciapiede, ma di realizzare un intervento complessivo che comprende impermeabilizzazione, nuova illuminazione e sistemazione del verde. Abbiamo programmato le diverse lavorazioni per migliorare il decoro e la fruibilità dell’area. L’obiettivo è continuare a intervenire nei quartieri con opere concrete di manutenzione e riqualificazione”.