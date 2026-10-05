Oltre due ore di grande spettacolo, impreziosite da narrazione storica, canto e musica dal vivo, hanno guidato il folto pubblico alla riscoperta del profondo legame tra San Francesco e la città di Alessandria. Nel pomeriggio di domenica 4 ottobre, alle ore 17, il Museo etnografico «C’era una volta» della Gambarina ha ospitato il partecipato recital «Francesco ad Alessandria – Le pietre, la parola, il canto», promosso dal Movimento Cristiano Lavoratori, dall’Associazione Amici del Museo della Gambarina e dal Conservatorio «Antonio Vivaldi», con il patrocinio del Comune di Alessandria. L’iniziativa, nata in occasione dell’ottavo centenario della morte del santo, ha ripercorso le vicende del complesso francescano dal Duecento a oggi, guardando alla sua futura rinascita come cuore del nuovo Museo civico cittadino.

Il recupero dell’edificio storico e la prospettiva del nuovo Museo civico

Il pomeriggio culturale si è aperto con i saluti introduttivi di Paola Scaffino, presidente degli Amici del Museo della Gambarina. A seguire, ha preso la parola il sindaco emerito Gianfranco Cuttica di Revigliasco, che ha tracciato il quadro del lungo percorso di attenzione, recupero, reperimento delle risorse e restauro che sta interessando la monumentale chiesa di San Francesco. Un cammino fondato su una precisa scelta culturale e di ricerca, pensato per restituire alla comunità un bene identitario destinato a costituire il primo nucleo del futuro Museo civico di Alessandria.

La narrazione di Piercarlo Fabbio: dal Medioevo alle trasformazioni urbane

Il cuore del recital è stato scandito dal testo redatto e interpretato da Piercarlo Fabbio, capace di tessere una cronaca avvincente delle tappe secolari dell’insediamento:

la tradizione medievale del passaggio di Francesco ad Alessandria nel corso del Duecento;

i primi passi della comunità dei frati e l’edificazione della grandiosa chiesa medievale, punto di riferimento per la vita religiosa e civile;

il mutare delle destinazioni d’uso nel corso delle epoche, dal ritiro dell’ordine religioso all’impiego militare della struttura;

la successiva trasformazione in ospedale, i concreti rischi di abbattimento scampati nel tempo e la riscoperta graduale delle antiche volumetrie originarie;

gli interventi conservativi attuali volti a reinserire a pieno titolo il monumento all’interno del circuito culturale della città.

I talenti del Conservatorio Vivaldi diretti da Elena Bakanova

A dare voce e melodia ai diversi passaggi storici sono state le composizioni selezionate dalla professoressa Elena Bakanova ed eseguite dagli allievi del Conservatorio: un repertorio variegato che ha affiancato partiture di Franz Liszt, Hermann Suter e Gian Francesco Malipiero ai brani d’autore di Sergio Endrigo, Angelo Branduardi e Riz Ortolani.

Sul palco si sono distinti, applauditi a lungo dalla platea:

Matilda Elia e Zhang Mengmeng, soprani;

Letizia Franco, mezzosoprano;

Tian Xiaoshu, tenore;

Wang Xudong, baritono;

Omar Al Deek, apprezzato solista al pianoforte nei brani di Liszt;

Matteo De Carolis alla chitarra.

L’armonico intreccio tra parole e note ha così riacceso l’attenzione su San Francesco, simbolo dell’identità cittadina pronto a riprendere un ruolo di primo piano nella memoria e nella vita collettiva alessandrina.

Vuoi ricevere la app gratuita di Oggi Cronaca direttamente sul tuo smartphone? Ti basta rispondere “Sì” alla richiesta di attivazione delle notifiche per avere Oggi Cronaca sempre con te. Poi basterà cliccarci sopra per essere indirizzato direttamente alla Home del giornale. Se ce l’hai già, grazie per essere dei nostri!