Ai baci di Gallina.

Son un’eccellenza

tutt’alessandrina,

uscita dall’esperienza

di Giuseppe Gallina.

– o = O = o –

In tante città ha vagato

per divenir pasticcere,

quando ha ben imparato,

in Alessandria, il mestiere,

ha costì esercitato.

– o = O = o –

Non son una rarità,

i “baci di gallina”.

Son semplice bontà

per colazione, ogni mattina,

al risveglio, con la città.

– o = O = o –

È una cosa prelibata

approntar dolcetti

ogni giornata:

praline, baci, amaretti,

poi … la “cittadella” in cioccolata …

la bontà sul pan spalmata.

– o = O = o –

Giuseppe ha così incominciato,

figli, nipoti, son pasticceri:

a questi ha tramandato

il più delizioso dei mestieri.

                                                         Franco Montaldo