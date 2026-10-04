Ai baci di Gallina.
Son un’eccellenza
tutt’alessandrina,
uscita dall’esperienza
di Giuseppe Gallina.
– o = O = o –
In tante città ha vagato
per divenir pasticcere,
quando ha ben imparato,
in Alessandria, il mestiere,
ha costì esercitato.
– o = O = o –
Non son una rarità,
i “baci di gallina”.
Son semplice bontà
per colazione, ogni mattina,
al risveglio, con la città.
– o = O = o –
È una cosa prelibata
approntar dolcetti
ogni giornata:
praline, baci, amaretti,
poi … la “cittadella” in cioccolata …
la bontà sul pan spalmata.
– o = O = o –
Giuseppe ha così incominciato,
figli, nipoti, son pasticceri:
a questi ha tramandato
il più delizioso dei mestieri.
Franco Montaldo