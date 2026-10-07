Bordighera ha celebrato oggi il prestigioso traguardo del 70° anniversario del gemellaggio con la cittadina francese di Villefranche-sur-Mer, confermando ufficialmente il patto di fratellanza siglato per la prima volta nell’ottobre del 1956 dai sindaci Raoul Zaccari e Philippe Olmi. Alla cerimonia solenne, voluta dalla sindaca di Bordighera Marzia Baldassarre alla presenza del primo cittadino di Villefranche-sur-Mer Robert Capelier e delle rispettive delegazioni, ha preso parte anche l’assessore regionale Marco Scajola. L’incontro ha rinnovato l’impegno comune a rilanciare gli scambi culturali, sociali ed economici tra le due sponde del confine, guardando con particolare attenzione al coinvolgimento delle giovani generazioni.

Settant’anni di scambi e la conferma del patto

Il sodalizio tra le due comunità marinare, nato all’indomani del dopoguerra per promuovere la pace europea e rinsaldare la conoscenza reciproca delle due culture, vanta una storia ricca di iniziative concrete:

scambi linguistici, eventi sportivi e rassegne culturali che nel tempo hanno unito intere generazioni di studenti e residenti;

visite istituzionali e partecipazione delle delegazioni ufficiali alle principali festività civili e alle manifestazioni nautiche organizzate dalle due città;

la formale riaffermazione del Patto di Gemellaggio, siglata durante la cerimonia odierna, finalizzata a dare nuovo vigore alle relazioni bilaterali.

Le parole dell’assessore regionale Marco Scajola

Sull’importanza della ricorrenza e sui riflessi per l’intero Ponente ligure si è espresso l’assessore regionale con delega ai Rapporti con i lavoratori Frontalieri Marco Scajola:

“Settant’anni di gemellaggio rappresentano un importante traguardo per Bordighera e Villefranche-sur-Mer. Un rapporto nato dalla vicinanza geografica, dalla comune vocazione turistica e dal legame con il Mar Ligure, che nel tempo ha favorito scambi culturali, sportivi e linguistici, coinvolgendo generazioni di cittadini e studenti. È importante proseguire su questa strada, rafforzando i rapporti tra le due comunità e coinvolgendo soprattutto le nuove generazioni. È strategica l’importanza dei rapporti tra Italia e Francia, legate non solo dalla vicinanza geografica, ma anche dalla condivisione di intenti e obiettivi. Da qui l’importanza del miglioramento dei collegamenti ferroviari, il sogno di una pista ciclabile che possa collegare Ventimiglia alla vicina Costa Azzurra e la tutela dei lavoratori frontalieri, migliaia di italiani e francesi che ogni giorno attraversano il confine per recarsi al lavoro. Una visione europea, una visione comune, che questi gemellaggi contribuiscono a consolidare. È giusto essere qui per rappresentare il sostegno e la vicinanza della Regione Liguria”.

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