In occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, la Fondazione Opera Diocesana Assistenza (ODA) promuove per sabato 10 ottobre 2026 a Casale Monferrato l’iniziativa “Robi da Mat – Oltre il silenzio: dialoghi sulla mente e percorsi di benessere comune”. La manifestazione, patrocinata e sostenuta dalla Regione Piemonte e dal Comune di Casale Monferrato, nasce per abbattere i pregiudizi, aprire le porte dei luoghi di cura e ricordare che di fronte alle fragilità psicologiche nessuno deve camminare da solo. Il cuore della città diventerà così il palcoscenico di una giornata densa di partecipazione che vedrà camminate per le vie del centro storico, testimonianze dirette di ospiti e operatori, pittura dal vivo ed eventi musicali, affiancati da percorsi didattici e mostre con gli studenti.

Una scelta di comunità contro lo stigma

La scelta di un titolo colloquiale radicato nel dialetto locale risponde all’obiettivo di affrontare apertamente un tema ancora troppo spesso taciuto, intendendo la diversità non come mera patologia, ma come espressione di creatività e sguardi alternativi sul mondo.

«Non una celebrazione della malattia, ma dell’umanità nella sua interezza», spiegano dalla Fondazione ODA, ente che da oltre sessant’anni assiste persone fragili, con disabilità o problematiche psichiatriche. La manifestazione coinvolge tutte le strutture socio-assistenziali e sanitarie della fondazione:

La Cappuccetta;

Aleramo;

Tiglio;

Valerani;

L’Abbazia;

Magnolia;

RISS Minazzi;

Villa Raffaella.

Alle strutture si affiancano l’Abbazia Cooperativa Sociale e l’emittente Radio in Fiore, che curerà la conduzione e l’animazione dell’intera manifestazione. Per l’occasione, a tutti i presenti è richiesto di indossare un indumento o un accessorio verde, colore simbolo della salute mentale, mentre la Torre Civica resterà illuminata di verde per l’intera giornata a testimonianza dell’impegno collettivo.

Il programma di sabato 10 ottobre in piazza Mazzini

Le iniziative all’aperto animeranno piazza Mazzini e il centro storico secondo una precisa scansione oraria:

Ore 12:00: ritrovo e accoglienza in piazza Mazzini, con accreditamento dei partecipanti, dei rappresentanti delle associazioni e dei cittadini, accompagnato dalla consegna dei kit e del materiale informativo;

ritrovo e accoglienza in piazza Mazzini, con accreditamento dei partecipanti, dei rappresentanti delle associazioni e dei cittadini, accompagnato dalla consegna dei kit e del materiale informativo; Ore 15:00: partenza della “Camminata per la mente”, marcia simbolica aperta a tutti attraverso le strade del centro a sostegno dell’inclusione;

partenza della “Camminata per la mente”, marcia simbolica aperta a tutti attraverso le strade del centro a sostegno dell’inclusione; Ore 16:00: spazio “ODA si presenta”, momento di dialogo aperto e orizzontale in cui operatori, medici, cittadini, studenti e soprattutto gli ospiti dei centri condivideranno le loro testimonianze;

spazio “ODA si presenta”, momento di dialogo aperto e orizzontale in cui operatori, medici, cittadini, studenti e soprattutto gli ospiti dei centri condivideranno le loro testimonianze; Ore 17:00: momento di Live Painting e musica, con l’illustratore Andrea Ferraris impegnato a dipingere un’opera dal vivo ispirata alle canzoni e agli inediti del gruppo musicale Energy Dreamers;

momento di Live Painting e musica, con l’illustratore Andrea Ferraris impegnato a dipingere un’opera dal vivo ispirata alle canzoni e agli inediti del gruppo musicale Energy Dreamers; Ore 17:30: saluti istituzionali e chiusura dell’evento.

Il percorso nelle scuole e la mostra al Castello

La giornata di piazza corona il progetto educativo “Dallo Stigma alla Cittadinanza Attiva”, svolto nelle scuole secondarie di secondo grado e negli istituti formativi della zona, incentrato sull’evoluzione storica dai vecchi manicomi alla legge Basaglia, sul Trattamento Sanitario Obbligatorio e sul diritto al lavoro come veicolo di riscatto e terapia.

I contributi elaborati dai giovani saranno mostrati alla comunità anche attraverso l’esposizione allestita nella sala al secondo piano del Castello del Monferrato, dove saranno esposte le opere artistiche create dagli allievi della scuola B. Cellini di Valenza.

Per informazioni e contatti con la Fondazione Opera Diocesana Assistenza ETS (sede in via della Biblioteca 1 a Casale Monferrato) è possibile telefonare al numero 0142 452132, scrivere a info@odacasale.it o visitare il sito www.odacasale.it.

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