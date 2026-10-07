Mattinata all’insegna della creatività e dell’educazione alla bellezza per gli alunni di alcune classi della scuola secondaria di primo grado di Pontecurone, che nella giornata di lunedì 5 ottobre hanno visitato l’esposizione d’arte “Materia e Movimento” allestita all’interno della Sala Berri. La rassegna, che mette a confronto la produzione plastica della scultrice Manuela Serra e le opere della pittrice Lorena Lavezzo, era stata inaugurata con una grande partecipazione lo scorso sabato 26 settembre, registrando poi l’afflusso di centinaia di visitatori durante il fine settimana del 3 e 4 ottobre in coincidenza con la manifestazione “Autunniamo”. L’incontro ha permesso ai ragazzi di confrontarsi direttamente con le autrici e approfondire il valore dell’arte contemporanea locale.

L’incontro con le artiste e i segreti delle tecniche

Accompagnati dai rispettivi docenti, i giovani studenti sono stati ricevuti in sala dalla curatrice della mostra, la professoressa Giovanna Franzin, e dalle due protagoniste dell’esposizione, che hanno fatto da guida tra le opere:

osservazione guidata delle incisioni e delle sculture in terracotta realizzate da Manuela Serra;

analisi dei dipinti e delle scelte cromatiche firmati da Lorena Lavezzo;

spiegazione diretta delle tecniche operative adottate nella lavorazione della creta e nell’uso dei colori su tela;

momenti di dialogo aperto in cui ragazze e ragazzi sono stati lasciati liberi di manifestare sensazioni ed emozioni suscitate dai singoli lavori esposti.

Il ruolo culturale della Biblioteca “S. Castelli”

L’iniziativa si inserisce nel solco della consolidata tradizione promossa dalla Biblioteca comunale “S. Castelli”, da sempre impegnata nella realizzazione di incontri ed eventi espositivi sul territorio. L’obiettivo primario di queste rassegne resta quello di promuovere e valorizzare gli artisti locali, stimolando tra le nuove generazioni un interesse attivo verso la cultura in tutte le sue declinazioni ed educando la cittadinanza alla fruizione del patrimonio artistico diffuso.

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