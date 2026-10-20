Costruire un ponte sempre più solido e diretto tra le aule scolastiche e il tessuto produttivo per offrire concrete opportunità di inserimento ai giovani e rispondere ai fabbisogni del sistema economico locale. Con questo traguardo si è riunito venerdì 16 ottobre, nell’Aula Magna “L. Conca” ad Alessandria, il Comitato Tecnico Scientifico dell’Istituto d’Istruzione Superiore Vinci-Migliara-Nervi-Fermi, alla presenza di numerose imprese, associazioni di categoria e rappresentanti del mondo del lavoro provinciale. Nel corso dell’incontro, guidato dal dirigente scolastico Filippo Pelizza insieme ai docenti di indirizzo, sono state delineate importanti prospettive formative: dalla proposta di attivare un inedito corso serale di Meccatronica per lavoratori e disoccupati, fino al potenziamento dei percorsi di Formazione Scuola Lavoro e dell’apprendistato duale, con il supporto operativo di Slala per favorire il dialogo con il tessuto industriale.
La proposta: un corso serale di Meccatronica per il territorio
Al centro del confronto tra la dirigenza dell’istituto e le aziende locali si è posta l’esigenza di intercettare le richieste emergenti dal comparto produttivo:
- proposta formalizzata dal dirigente scolastico, professor Filippo Pelizza, da sottoporre agli uffici scolastici competenti per l’attivazione di un corso serale a indirizzo Meccatronica;
- platea di riferimento rivolta a lavoratori intenzionati a riqualificarsi o a perfezionare le proprie competenze e a persone in cerca di occupazione;
- avvio del percorso formativo subordinato al raggiungimento del numero di adesioni necessarie: da qui la richiesta rivolta a tutti i partecipanti di collaborare attivamente per raccogliere le manifestazioni di interesse sul territorio.
Formazione Scuola Lavoro e apprendistato duale
Ampio risalto è stato dedicato ai canali che consentono agli alunni di confrontarsi precocemente con le dinamiche professionali:
- Progetti FSL (Formazione Scuola Lavoro, ex PCTO): l’istituto ha rinnovato la richiesta di accoglienza e ospitalità per gli studenti presso le ditte e le imprese della provincia di Alessandria;
- Sicurezza certificata: garanzia assunta dalla scuola di provvedere a un’adeguata e rigorosa formazione preliminare in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro per ciascun allievo inserito in azienda;
- Apprendistato duale: illustrazione tecnica dell’informativa e delle relative linee guida applicative a cura del professor Marravicini, quale ulteriore strumento per integrare studio teorico e apprendimento pratico in fabbrica.
La sinergia strategica con SLALA e i ringraziamenti della scuola
L’incontro ha posto le basi per una cooperazione strutturata a lungo termine:
- intervento del dottor Cesare Rossini per SLALA, che ha espresso la volontà di avviare un canale di raccordo continuativo con l’istituto nei prossimi mesi, con l’obiettivo di agevolare e moltiplicare le relazioni con le aziende del territorio;
- vivo ringraziamento espresso dal dirigente scolastico Filippo Pelizza a tutte le imprese intervenute con entusiasmo, sottolineando come la loro disponibilità rappresenti una garanzia tangibile per aprire nuovi e solidi orizzonti lavorativi agli studenti.