Nuovi interventi di ammodernamento e manutenzione per le strutture sportive di Diano Marina. Il Comune ha formalizzato l’affidamento per la fornitura del materiale elettrico necessario all’installazione di 18 nuovi corpi illuminanti presso il campo da calcio comunale. Il provvedimento, varato dal Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni dell’ente guidato dalla responsabile Elena Muscarella, consentirà di potenziare l’impianto di illuminazione a servizio del terreno di gioco, migliorando la visibilità e la fruibilità della struttura sportiva per gli atleti e le società del territorio.

La fornitura per il campo da calcio comunale

L’intervento rientra nei piani di cura e valorizzazione del patrimonio pubblico cittadino:

acquisto e fornitura del materiale elettrico specifico per l’installazione di 18 corpi illuminanti destinati all’impianto sportivo;

potenziamento delle condizioni di visibilità e sicurezza del campo da calcio comunale durante le ore serali;

procedura curata dal Settore V – Lavori Pubblici Manutenzione Ambiente Demanio Patrimonio del Comune di Diano Marina.

L’affidamento alla ditta specializzata e i tempi

La procedura amministrativa ha individuato l’operatore economico incaricato della commessa:

Azienda incaricata: affidamento disposto a favore della ditta Sacchi Giuseppe S.p.a., con sede legale in Via Privata G. Sacchi n. 2 a Barzanò (Lecco);

affidamento disposto a favore della ditta Sacchi Giuseppe S.p.a., con sede legale in Via Privata G. Sacchi n. 2 a Barzanò (Lecco); Tempi di esecuzione: termine per la conclusione della fornitura fissato in 30 giorni naturali e consecutivi a decorrere dall’affidamento;

termine per la conclusione della fornitura fissato in 30 giorni naturali e consecutivi a decorrere dall’affidamento; Condizioni contrattuali: divieto di subappalto anche parziale, rispetto degli obblighi di tracciabilità, applicazione delle penali in caso di ritardo e osservanza delle normative in materia di sicurezza sul lavoro e retribuzione dei dipendenti;

divieto di subappalto anche parziale, rispetto degli obblighi di tracciabilità, applicazione delle penali in caso di ritardo e osservanza delle normative in materia di sicurezza sul lavoro e retribuzione dei dipendenti; Informazioni e trasparenza: i documenti e i codici di comportamento sono consultabili sulla pagina istituzionale del Comune all’indirizzo https://www.comune.dianomarina.im.it

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